Den direkte Airbnb pris i dag er 125.68 USD. Følg med i realtid ABNBON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ABNBON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Airbnb Logo

Airbnb-kurs(ABNBON)

1 ABNBON til USD direkte pris:

$125.68
-0.40%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:44 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 125.67
24H lav
$ 127.87
24H høj

$ 125.67
$ 127.87
$ 130.8760170750456
$ 116.3795118425523
-0.07%

-0.40%

-2.40%

-2.40%

Airbnb (ABNBON) realtidsprisen er $ 125.68. I løbet af de sidste 24 timer har ABNBON handlet mellem et lavpunkt på $ 125.67 og et højdepunkt på $ 127.87, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ABNBONs højeste pris nogensinde er $ 130.8760170750456, mens den laveste pris nogensinde er $ 116.3795118425523.

Når det gælder kortsigtet performance, ABNBON har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -0.40% i løbet af 24 timer og -2.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Airbnb (ABNBON) Markedsinformation

No.2114

$ 1.11M
$ 57.45K
$ 1.11M
8.81K
8,812.86768789
ETH

Den nuværende markedsværdi på Airbnb er $ 1.11M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 57.45K. Det cirkulerende forsyning af ABNBON er 8.81K, med et samlet udbud på 8812.86768789. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.11M.

Airbnb (ABNBON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Airbnb i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.5047-0.40%
30 dage$ +4+3.28%
60 dage$ +25.68+25.68%
90 dage$ +25.68+25.68%
Airbnb Prisændring i dag

I dag ABNBON blev der registreret en ændring på $ -0.5047 (-0.40%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Airbnb 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +4 (+3.28%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Airbnb 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ABNBON sås en ændring af $ +25.68 (+25.68%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Airbnb 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +25.68 (+25.68%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Airbnb (ABNBON)?

Tjek AirbnbPrishistorik-siden nu.

Hvad er Airbnb (ABNBON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAirbnbinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekABNBONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Airbnb på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Airbnb købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Airbnb Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Airbnb (ABNBON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Airbnb (ABNBON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Airbnb.

Tjek Airbnb prisprediktion nu!

Airbnb (ABNBON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Airbnb (ABNBON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ABNBON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Airbnb (ABNBON)

Leder du efter, hvordan du køber Airbnb? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Airbnb på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Airbnb Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Airbnb, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Airbnb hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Airbnb

Hvor meget er Airbnb (ABNBON) værd i dag?
Den direkte ABNBON pris i USD er 125.68 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ABNBON til USD pris?
Den aktuelle pris på ABNBONtil USD er $ 125.68. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Airbnb?
Markedsværdien for ABNBON er $ 1.11M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ABNBON?
Den cirkulerende forsyning af ABNBON er 8.81K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ABNBON?
ABNBON opnåede en ATH-pris på 130.8760170750456 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ABNBON?
ABNBON så en ATL-pris på 116.3795118425523 USD.
Hvad er handelsvolumen for ABNBON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ABNBON er $ 57.45K USD.
Bliver ABNBON højere i år?
ABNBON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ABNBON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Airbnb (ABNBON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

