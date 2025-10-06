UdvekslingDEX+
Den direkte Apple pris i dag er 271.03 USD. Følg med i realtid AAPLON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AAPLON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om AAPLON

AAPLON Prisinfo

Hvad er AAPLON

AAPLON Officiel hjemmeside

AAPLON Tokenomics

AAPLON Prisprognose

AAPLON Historik

AAPLON Købsguide

AAPLON-til-fiat-valutaomregner

AAPLON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Apple Logo

Apple-kurs(AAPLON)

1 AAPLON til USD direkte pris:

$271.03
$271.03$271.03
+0.69%1D
USD
Apple (AAPLON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:17 (UTC+8)

Apple (AAPLON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 267.69
$ 267.69$ 267.69
24H lav
$ 274.97
$ 274.97$ 274.97
24H høj

$ 267.69
$ 267.69$ 267.69

$ 274.97
$ 274.97$ 274.97

$ 284.4314753094952
$ 284.4314753094952$ 284.4314753094952

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067$ 226.40537622338067

+0.34%

+0.69%

+3.45%

+3.45%

Apple (AAPLON) realtidsprisen er $ 271.03. I løbet af de sidste 24 timer har AAPLON handlet mellem et lavpunkt på $ 267.69 og et højdepunkt på $ 274.97, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AAPLONs højeste pris nogensinde er $ 284.4314753094952, mens den laveste pris nogensinde er $ 226.40537622338067.

Når det gælder kortsigtet performance, AAPLON har ændret sig med +0.34% i løbet af den sidste time, +0.69% i løbet af 24 timer og +3.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Apple (AAPLON) Markedsinformation

No.1675

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 55.28K
$ 55.28K$ 55.28K

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

10.38K
10.38K 10.38K

10,376.90187625
10,376.90187625 10,376.90187625

ETH

Den nuværende markedsværdi på Apple er $ 2.81M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.28K. Det cirkulerende forsyning af AAPLON er 10.38K, med et samlet udbud på 10376.90187625. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.81M.

Apple (AAPLON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Apple i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +1.8573+0.69%
30 dage$ +13.45+5.22%
60 dage$ +91.03+50.57%
90 dage$ +91.03+50.57%
Apple Prisændring i dag

I dag AAPLON blev der registreret en ændring på $ +1.8573 (+0.69%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Apple 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +13.45 (+5.22%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Apple 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AAPLON sås en ændring af $ +91.03 (+50.57%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Apple 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +91.03 (+50.57%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Apple (AAPLON)?

Tjek ApplePrishistorik-siden nu.

Hvad er Apple (AAPLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAppleinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAAPLONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Apple på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Apple købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Apple Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Apple (AAPLON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Apple (AAPLON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Apple.

Tjek Apple prisprediktion nu!

Apple (AAPLON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Apple (AAPLON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AAPLON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Apple (AAPLON)

Leder du efter, hvordan du køber Apple? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Apple på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AAPLON til lokale valutaer

Apple Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Apple, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Apple hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Apple

Hvor meget er Apple (AAPLON) værd i dag?
Den direkte AAPLON pris i USD er 271.03 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AAPLON til USD pris?
Den aktuelle pris på AAPLONtil USD er $ 271.03. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Apple?
Markedsværdien for AAPLON er $ 2.81M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AAPLON?
Den cirkulerende forsyning af AAPLON er 10.38K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AAPLON?
AAPLON opnåede en ATH-pris på 284.4314753094952 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AAPLON?
AAPLON så en ATL-pris på 226.40537622338067 USD.
Hvad er handelsvolumen for AAPLON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AAPLON er $ 55.28K USD.
Bliver AAPLON højere i år?
AAPLON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AAPLON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

