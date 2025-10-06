UdvekslingDEX+
Den direkte DoubleZero pris i dag er 0.1811 USD. Følg med i realtid 2Z til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 2Z prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 2Z

2Z Prisinfo

Hvad er 2Z

2Z Whitepaper

2Z Officiel hjemmeside

2Z Tokenomics

2Z Prisprognose

2Z Historik

2Z Købsguide

2Z-til-fiat-valutaomregner

2Z Spot

2Z USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

DoubleZero Logo

DoubleZero-kurs(2Z)

1 2Z til USD direkte pris:

$0.1809
$0.1809
-0.33%1D
USD
DoubleZero (2Z) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:45:10 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1783
$ 0.1783
24H lav
$ 0.1858
$ 0.1858
24H høj

$ 0.1783
$ 0.1783

$ 0.1858
$ 0.1858

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953

$ 0.16313724047872777
$ 0.16313724047872777

+0.44%

-0.33%

-25.08%

-25.08%

DoubleZero (2Z) realtidsprisen er $ 0.1811. I løbet af de sidste 24 timer har 2Z handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1783 og et højdepunkt på $ 0.1858, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 2Zs højeste pris nogensinde er $ 0.7501993077269953, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.16313724047872777.

Når det gælder kortsigtet performance, 2Z har ændret sig med +0.44% i løbet af den sidste time, -0.33% i løbet af 24 timer og -25.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DoubleZero (2Z) Markedsinformation

No.91

$ 628.67M
$ 628.67M

$ 259.56K
$ 259.56K

$ 1.81B
$ 1.81B

3.47B
3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000

9,999,967,127.2
9,999,967,127.2

34.71%

0.01%

SOL

Den nuværende markedsværdi på DoubleZero er $ 628.67M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 259.56K. Det cirkulerende forsyning af 2Z er 3.47B, med et samlet udbud på 9999967127.2. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.81B.

DoubleZero (2Z) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for DoubleZero i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000599-0.33%
30 dage$ -0.3957-68.61%
60 dage$ -0.0189-9.45%
90 dage$ -0.0189-9.45%
DoubleZero Prisændring i dag

I dag 2Z blev der registreret en ændring på $ -0.000599 (-0.33%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

DoubleZero 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.3957 (-68.61%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

DoubleZero 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage 2Z sås en ændring af $ -0.0189 (-9.45%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

DoubleZero 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0189 (-9.45%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for DoubleZero (2Z)?

Tjek DoubleZeroPrishistorik-siden nu.

Hvad er DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineDoubleZeroinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- Tjek2Ztilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om DoubleZero på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din DoubleZero købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

DoubleZero Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DoubleZero (2Z) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DoubleZero (2Z) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DoubleZero.

Tjek DoubleZero prisprediktion nu!

DoubleZero (2Z) Tokenomics

At forstå tokenomics for DoubleZero (2Z) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 2Z Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du DoubleZero (2Z)

Leder du efter, hvordan du køber DoubleZero? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe DoubleZero på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

2Z til lokale valutaer

1 DoubleZero(2Z) til VND
4,765.6465
1 DoubleZero(2Z) til AUD
A$0.275272
1 DoubleZero(2Z) til GBP
0.137636
1 DoubleZero(2Z) til EUR
0.155746
1 DoubleZero(2Z) til USD
$0.1811
1 DoubleZero(2Z) til MYR
RM0.758809
1 DoubleZero(2Z) til TRY
7.611633
1 DoubleZero(2Z) til JPY
¥27.7083
1 DoubleZero(2Z) til ARS
ARS$259.827792
1 DoubleZero(2Z) til RUB
14.558629
1 DoubleZero(2Z) til INR
16.076247
1 DoubleZero(2Z) til IDR
Rp3,018.332126
1 DoubleZero(2Z) til PHP
10.628759
1 DoubleZero(2Z) til EGP
￡E.8.553353
1 DoubleZero(2Z) til BRL
R$0.972507
1 DoubleZero(2Z) til CAD
C$0.25354
1 DoubleZero(2Z) til BDT
22.152152
1 DoubleZero(2Z) til NGN
261.703988
1 DoubleZero(2Z) til COP
$696.537765
1 DoubleZero(2Z) til ZAR
R.3.145707
1 DoubleZero(2Z) til UAH
7.597145
1 DoubleZero(2Z) til TZS
T.Sh.443.872478
1 DoubleZero(2Z) til VES
Bs40.0231
1 DoubleZero(2Z) til CLP
$170.5962
1 DoubleZero(2Z) til PKR
Rs51.14264
1 DoubleZero(2Z) til KZT
95.617178
1 DoubleZero(2Z) til THB
฿5.835042
1 DoubleZero(2Z) til TWD
NT$5.576069
1 DoubleZero(2Z) til AED
د.إ0.664637
1 DoubleZero(2Z) til CHF
Fr0.14488
1 DoubleZero(2Z) til HKD
HK$1.407147
1 DoubleZero(2Z) til AMD
֏69.067918
1 DoubleZero(2Z) til MAD
.د.م1.671553
1 DoubleZero(2Z) til MXN
$3.361216
1 DoubleZero(2Z) til SAR
ريال0.679125
1 DoubleZero(2Z) til ETB
Br27.822393
1 DoubleZero(2Z) til KES
KSh23.332924
1 DoubleZero(2Z) til JOD
د.أ0.1283999
1 DoubleZero(2Z) til PLN
0.666448
1 DoubleZero(2Z) til RON
лв0.798651
1 DoubleZero(2Z) til SEK
kr1.716828
1 DoubleZero(2Z) til BGN
лв0.306059
1 DoubleZero(2Z) til HUF
Ft60.934717
1 DoubleZero(2Z) til CZK
3.819399
1 DoubleZero(2Z) til KWD
د.ك0.0552355
1 DoubleZero(2Z) til ILS
0.588575
1 DoubleZero(2Z) til BOB
Bs1.251401
1 DoubleZero(2Z) til AZN
0.30787
1 DoubleZero(2Z) til TJS
SM1.662498
1 DoubleZero(2Z) til GEL
0.490781
1 DoubleZero(2Z) til AOA
Kz165.994449
1 DoubleZero(2Z) til BHD
.د.ب0.0679125
1 DoubleZero(2Z) til BMD
$0.1811
1 DoubleZero(2Z) til DKK
kr1.171717
1 DoubleZero(2Z) til HNL
L4.748442
1 DoubleZero(2Z) til MUR
8.283514
1 DoubleZero(2Z) til NAD
$3.131219
1 DoubleZero(2Z) til NOK
kr1.832732
1 DoubleZero(2Z) til NZD
$0.315114
1 DoubleZero(2Z) til PAB
B/.0.1811
1 DoubleZero(2Z) til PGK
K0.76062
1 DoubleZero(2Z) til QAR
ر.ق0.657393
1 DoubleZero(2Z) til RSD
дин.18.396138
1 DoubleZero(2Z) til UZS
soʻm2,155.952036
1 DoubleZero(2Z) til ALL
L15.120039
1 DoubleZero(2Z) til ANG
ƒ0.324169
1 DoubleZero(2Z) til AWG
ƒ0.324169
1 DoubleZero(2Z) til BBD
$0.3622
1 DoubleZero(2Z) til BAM
KM0.304248
1 DoubleZero(2Z) til BIF
Fr529.3553
1 DoubleZero(2Z) til BND
$0.233619
1 DoubleZero(2Z) til BSD
$0.1811
1 DoubleZero(2Z) til JMD
$28.985055
1 DoubleZero(2Z) til KHR
724.4
1 DoubleZero(2Z) til KMF
Fr77.1486
1 DoubleZero(2Z) til LAK
3,936.956443
1 DoubleZero(2Z) til LKR
රු54.978338
1 DoubleZero(2Z) til MDL
L3.073267
1 DoubleZero(2Z) til MGA
Ar812.10673
1 DoubleZero(2Z) til MOP
P1.450611
1 DoubleZero(2Z) til MVR
2.77083
1 DoubleZero(2Z) til MWK
MK313.32111
1 DoubleZero(2Z) til MZN
MT11.57229
1 DoubleZero(2Z) til NPR
रु25.614784
1 DoubleZero(2Z) til PYG
1,284.3612
1 DoubleZero(2Z) til RWF
Fr263.1383
1 DoubleZero(2Z) til SBD
$1.490453
1 DoubleZero(2Z) til SCR
2.473826
1 DoubleZero(2Z) til SRD
$6.97235
1 DoubleZero(2Z) til SVC
$1.584625
1 DoubleZero(2Z) til SZL
L3.131219
1 DoubleZero(2Z) til TMT
m0.63385
1 DoubleZero(2Z) til TND
د.ت0.5331584
1 DoubleZero(2Z) til TTD
$1.226047
1 DoubleZero(2Z) til UGX
Sh628.7792
1 DoubleZero(2Z) til XAF
Fr102.3215
1 DoubleZero(2Z) til XCD
$0.48897
1 DoubleZero(2Z) til XOF
Fr102.3215
1 DoubleZero(2Z) til XPF
Fr18.4722
1 DoubleZero(2Z) til BWP
P2.424929
1 DoubleZero(2Z) til BZD
$0.364011
1 DoubleZero(2Z) til CVE
$17.213555
1 DoubleZero(2Z) til DJF
Fr32.0547
1 DoubleZero(2Z) til DOP
$11.601266
1 DoubleZero(2Z) til DZD
د.ج23.537567
1 DoubleZero(2Z) til FJD
$0.409286
1 DoubleZero(2Z) til GNF
Fr1,561.082
1 DoubleZero(2Z) til GTQ
Q1.383604
1 DoubleZero(2Z) til GYD
$37.925962
1 DoubleZero(2Z) til ISK
kr22.4564

DoubleZero Ressource

For en mere dybdegående forståelse af DoubleZero, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel DoubleZero hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om DoubleZero

Hvor meget er DoubleZero (2Z) værd i dag?
Den direkte 2Z pris i USD er 0.1811 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 2Z til USD pris?
Den aktuelle pris på 2Ztil USD er $ 0.1811. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DoubleZero?
Markedsværdien for 2Z er $ 628.67M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 2Z?
Den cirkulerende forsyning af 2Z er 3.47B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 2Z?
2Z opnåede en ATH-pris på 0.7501993077269953 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 2Z?
2Z så en ATL-pris på 0.16313724047872777 USD.
Hvad er handelsvolumen for 2Z?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 2Z er $ 259.56K USD.
Bliver 2Z højere i år?
2Z kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 2Z prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:45:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

2Z-til-USD Lommeregner

Beløb

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.1811 USD

Handel 2Z

2Z/USDT
$0.1809
$0.1809
-0.38%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

$110,436.24

$3,887.51

$0.03151

$186.79

$1.0003

$110,436.24

$3,887.51

$186.79

$71.63

$2.5115

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07267

$0.000570

$0.000000000000000000000016

$0.0000000000005645

$0.0023

$0.0032264

