Ucan fix life in1day Pris i dag

Live Ucan fix life in1day (1) prisen i dag er $ 0.00336, med en 7.70% ændring i løbet af de sidste 24 timer. Den nuværende 1 til USD konverteringsrate er $ 0.00336 pr. 1.

Ucan fix life in1day rangerer i øjeblikket #1293 efter markedsværdi på $ 3.36M, med et cirkulerende forsyning på 1.00B 1. I løbet af de sidste 24 timer er der 1handlet mellem $ 0.002943 (lav) og $ 0.0078 (høj), hvilket afspejler markedsaktiviteten. Den højeste værdi nogensinde ligger på $ 0.017344509630410575, mens den laveste værdi nogensinde var $ 0.001408711790331318.

På kort sigt har 1 bevæget sig +3.48% inden for den seneste time og +12.00% de seneste 7 dage. I løbet af den sidste dag nåede den samlede handelsvolumen op på $ 74.55K.

Ucan fix life in1day (1) Markedsinformation

Rang No.1293 Markedsværdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volumen (24 timer) $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Max Udbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Samlet Udbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighed 100.00% Offentlig blockchain BSC

Den nuværende markedsværdi på Ucan fix life in1day er $ 3.36M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 74.55K. Det cirkulerende forsyning af 1 er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.36M.