0xy (0XY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02344077 $ 0.02344077 $ 0.02344077 24H lav $ 0.02442741 $ 0.02442741 $ 0.02442741 24H høj 24H lav $ 0.02344077$ 0.02344077 $ 0.02344077 24H høj $ 0.02442741$ 0.02442741 $ 0.02442741 All Time High $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Laveste pris $ 0.00000131$ 0.00000131 $ 0.00000131 Prisændring (1H) +3.35% Prisændring (1D) +2.02% Prisændring (7D) -3.11% Prisændring (7D) -3.11%

0xy (0XY) realtidsprisen er $0.02442702. I løbet af de sidste 24 timer har 0XY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02344077 og et højdepunkt på $ 0.02442741, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 0XYs højeste pris nogensinde er $ 0.108905, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000131.

Når det gælder kortsigtet performance, 0XY har ændret sig med +3.35% i løbet af den sidste time, +2.02% i løbet af 24 timer og -3.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

0xy (0XY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 24.43M$ 24.43M $ 24.43M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.43M$ 24.43M $ 24.43M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Den nuværende markedsværdi på 0xy er $ 24.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 0XY er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999997.467258. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.43M.