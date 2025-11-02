UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte 0xy pris i dag er 0.02442702 USD. Følg med i realtid 0XY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 0XY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte 0xy pris i dag er 0.02442702 USD. Følg med i realtid 0XY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 0XY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 0XY

0XY Prisinfo

Hvad er 0XY

0XY Officiel hjemmeside

0XY Tokenomics

0XY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

0xy Logo

0xy Pris (0XY)

Ikke noteret

1 0XY til USD direkte pris:

$0.02429732
$0.02429732$0.02429732
+1.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
0xy (0XY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:44:15 (UTC+8)

0xy (0XY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02344077
$ 0.02344077$ 0.02344077
24H lav
$ 0.02442741
$ 0.02442741$ 0.02442741
24H høj

$ 0.02344077
$ 0.02344077$ 0.02344077

$ 0.02442741
$ 0.02442741$ 0.02442741

$ 0.108905
$ 0.108905$ 0.108905

$ 0.00000131
$ 0.00000131$ 0.00000131

+3.35%

+2.02%

-3.11%

-3.11%

0xy (0XY) realtidsprisen er $0.02442702. I løbet af de sidste 24 timer har 0XY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02344077 og et højdepunkt på $ 0.02442741, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 0XYs højeste pris nogensinde er $ 0.108905, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000131.

Når det gælder kortsigtet performance, 0XY har ændret sig med +3.35% i løbet af den sidste time, +2.02% i løbet af 24 timer og -3.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

0xy (0XY) Markedsinformation

$ 24.43M
$ 24.43M$ 24.43M

--
----

$ 24.43M
$ 24.43M$ 24.43M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258 999,999,997.467258

Den nuværende markedsværdi på 0xy er $ 24.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 0XY er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999997.467258. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.43M.

0xy (0XY) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 0xy til USD $ +0.00048297.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 0xy til USD $ -0.0155134489.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 0xy til USD $ +17.9719974878.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 0xy til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00048297+2.02%
30 dage$ -0.0155134489-63.50%
60 dage$ +17.9719974878+73,574.25%
90 dage$ 0--

Hvad er 0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

0xy (0XY) Ressource

Officiel hjemmeside

0xy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 0xy (0XY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 0xy (0XY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 0xy.

Tjek 0xy prisprediktion nu!

0XY til lokale valutaer

0xy (0XY) Tokenomics

At forstå tokenomics for 0xy (0XY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 0XY Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 0xy (0XY)

Hvor meget er 0xy (0XY) værd i dag?
Den direkte 0XY pris i USD er 0.02442702 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 0XY til USD pris?
Den aktuelle pris på 0XYtil USD er $ 0.02442702. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 0xy?
Markedsværdien for 0XY er $ 24.43M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 0XY?
Den cirkulerende forsyning af 0XY er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 0XY?
0XY opnåede en ATH-pris på 0.108905 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 0XY?
0XY så en ATL-pris på 0.00000131 USD.
Hvad er handelsvolumen for 0XY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 0XY er -- USD.
Bliver 0XY højere i år?
0XY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 0XY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:44:15 (UTC+8)

0xy (0XY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,433.39
$110,433.39$110,433.39

+0.13%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,887.81
$3,887.81$3,887.81

-0.19%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03151
$0.03151$0.03151

+4.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.85
$186.85$186.85

+0.23%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,433.39
$110,433.39$110,433.39

+0.13%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,887.81
$3,887.81$3,887.81

-0.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.85
$186.85$186.85

+0.23%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.66
$71.66$71.66

+1.05%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5118
$2.5118$2.5118

+0.43%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07177
$0.07177$0.07177

+43.54%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000570
$0.000570$0.000570

+233.33%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000005806
$0.0000000000005806$0.0000000000005806

+92.57%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0023
$0.0023$0.0023

+76.92%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033333
$0.0033333$0.0033333

+63.42%