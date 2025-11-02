Unibase (UB) Prisprediktion (USD)

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Unibase % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.07106 $0.07106 $0.07106 +15.78% USD Faktisk Forudsigelse Unibase Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Unibase (UB) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Unibase potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.07106 i 2025. Unibase (UB) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Unibase potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.074613 i 2026. Unibase (UB) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på UB for 2027 være $ 0.078343 med en 10.25% vækstrate. Unibase (UB) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på UB i 2028 være $ 0.082260 med en 15.76% vækstrate. Unibase (UB) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for UB i 2029 være $ 0.086373 sammen med 21.55% vækstraten. Unibase (UB) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for UB i 2030 være $ 0.090692 sammen med 27.63% vækstraten. Unibase (UB) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Unibase potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.147728. Unibase (UB) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Unibase potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.240634. År Pris Vækst 2025 $ 0.07106 0.00%

2026 $ 0.074613 5.00%

2027 $ 0.078343 10.25%

2028 $ 0.082260 15.76%

2029 $ 0.086373 21.55%

2030 $ 0.090692 27.63%

2031 $ 0.095227 34.01%

2032 $ 0.099988 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.104987 47.75%

2034 $ 0.110237 55.13%

2035 $ 0.115749 62.89%

2036 $ 0.121536 71.03%

2037 $ 0.127613 79.59%

2038 $ 0.133994 88.56%

2039 $ 0.140693 97.99%

2040 $ 0.147728 107.89% Vis mere Kortsigtet Unibaseprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.07106 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.071069 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.071128 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.071352 0.41% Unibase (UB) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på UB for November 2, 2025(I dag) , er $0.07106 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Unibase (UB) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for UB, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.071069 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Unibase (UB) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for UB, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.071128 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Unibase (UB) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på UB være $0.071352 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Unibase prisstatistik Nuværende pris $ 0.07106$ 0.07106 $ 0.07106 Prisændring (24 T) +15.78% Markedsværdi ---- -- Cirkulationsforsyning ---- -- Volumen (24 timer) $ 341.47K$ 341.47K $ 341.47K Volumen (24 timer) -- Den seneste UB pris er $ 0.07106. Den har en 24-timers ændring på +15.78%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 341.47K. Desuden har UB et cirkulerende forsyning på -- og en samlet markedsværdi på --. Se live UB pris

Sådan køber du Unibase (UB) Prøver du at købe UB? Du kan nu købe UB via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Unibase og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber UB nu

Unibase Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Unibase-siden med livepriser er den aktuelle pris på Unibase 0.07106USD. Det cirkulerende udbud af Unibase(UB) er 0.00 UB , hvilket giver det en markedsværdi på $-- . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.01% $ 0.000530 $ 0.07611 $ 0.05696

7 dage 0.13% $ 0.008379 $ 0.09368 $ 0.05696

30 dage 1.84% $ 0.046590 $ 0.09368 $ 0.02481 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Unibase vist en prisbevægelse på $0.000530 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.01% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Unibase handlet til en højeste værdi på $0.09368 og en laveste værdi på $0.05696 . Den havde oplevet en prisændring på 0.13% . Denne seneste tendens viser UBs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Unibase oplevet en ændring på 1.84% , hvilket svarer til cirka $0.046590 i værdi. Det tyder på, at UB kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Unibase prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele UB prishistorikken

Hvordan fungerer Unibase (UB )-prisforudsigelsesmodulet? Unibase-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på UB baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Unibase over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på UB, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Unibase. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for UB. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af UB for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Unibase.

Hvorfor er UB prisforudsigelse vigtig?

UB Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

