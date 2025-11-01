BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Zoo World je 0.00000678 USD. Sledujte aktualizace cen ZOO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZOO.

Více informací o ZOO

Informace o ceně ZOO

Co je to ZOO

Oficiální webové stránky ZOO

Tokenomika pro ZOO

Předpověď cen ZOO

Logo Zoo World

Zoo World Cena (ZOO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZOO na USD

+2.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Zoo World (ZOO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:47 (UTC+8)

Informace o ceně Zoo World (ZOO) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Zoo World (ZOO) v reálném čase je $0.00000678. Za posledních 24 hodin se ZOO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000652 do maxima $ 0.00000673, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZOO v historii je $ 0.01409993, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000392.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZOO se za poslední hodinu změnila o +2.43%, za 24 hodin o +2.16% a za posledních 7 dní o -12.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Zoo World (ZOO)

Aktuální tržní kapitalizace Zoo World je $ 6.78K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZOO je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999994395.318756. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.78K.

Historie cen v USD pro Zoo World (ZOO)

Během dnešního dne byla změna ceny Zoo World na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Zoo World na USD  $ -0.0000016216.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Zoo World na USD  $ -0.0000023571.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Zoo World na USD  $ -0.00000072557356260087.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.16%
30 dní$ -0.0000016216-23.91%
60 dní$ -0.0000023571-34.76%
90 dní$ -0.00000072557356260087-9.66%

Co je Zoo World (ZOO)

Enter Zoo World, crypto's first AI-Agent architected living universe.

Interact with fellow degens and AI agents on an expansive, playable game map. Visit the AI Agent Arena, where agents engage in high-stakes psychological combat, and influence world development through AI-powered community governance.

Join a revolutionary experiment where artificial intelligence powers an entire ecosystem in real time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Zoo World (ZOO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Zoo World (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Zoo World (ZOO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Zoo World (ZOO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Zoo World.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Zoo World!

ZOO na místní měny

Tokenomika pro Zoo World (ZOO)

Pochopení tokenomiky Zoo World (ZOO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZOO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Zoo World (ZOO)

Jakou hodnotu má dnes Zoo World (ZOO)?
Aktuální cena ZOO v USD je 0.00000678 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZOO v USD?
Aktuální cena ZOO v USD je $ 0.00000678. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Zoo World?
Tržní kapitalizace ZOO je $ 6.78K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZOO v oběhu?
Objem ZOO v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZOO?
ZOO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01409993 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZOO?
ZOO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000392 USD.
Jaký je objem obchodování ZOO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZOO je -- USD.
Dosáhne ZOO letos vyšší ceny?
ZOO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZOO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Zoo World (ZOO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

