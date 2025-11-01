BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Yucky je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YUCKY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Více informací o YUCKY

Informace o ceně YUCKY

Co je to YUCKY

Oficiální webové stránky YUCKY

Tokenomika pro YUCKY

Předpověď cen YUCKY

Yucky Cena (YUCKY)

Aktuální cena 1 YUCKY na USD

--
----
-2.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Yucky (YUCKY)
Informace o ceně Yucky (YUCKY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.05%

-20.71%

-20.71%

Cena Yucky (YUCKY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YUCKY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YUCKY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YUCKY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.05% a za posledních 7 dní o -20.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yucky (YUCKY)

$ 36.58K
$ 36.58K$ 36.58K

--
----

$ 36.58K
$ 36.58K$ 36.58K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,465.137938
999,954,465.137938 999,954,465.137938

Aktuální tržní kapitalizace Yucky je $ 36.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YUCKY je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999954465.137938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.58K.

Historie cen v USD pro Yucky (YUCKY)

Během dnešního dne byla změna ceny Yucky na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yucky na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yucky na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yucky na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.05%
30 dní$ 0-42.06%
60 dní$ 0-29.91%
90 dní$ 0--

Co je Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Yucky (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yucky (YUCKY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yucky (YUCKY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yucky.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yucky!

YUCKY na místní měny

Tokenomika pro Yucky (YUCKY)

Pochopení tokenomiky Yucky (YUCKY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YUCKY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yucky (YUCKY)

Jakou hodnotu má dnes Yucky (YUCKY)?
Aktuální cena YUCKY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YUCKY v USD?
Aktuální cena YUCKY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yucky?
Tržní kapitalizace YUCKY je $ 36.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YUCKY v oběhu?
Objem YUCKY v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YUCKY?
YUCKY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YUCKY?
YUCKY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YUCKY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YUCKY je -- USD.
Dosáhne YUCKY letos vyšší ceny?
YUCKY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYUCKY, kde najdete podrobnější analýzu.
