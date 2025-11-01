Yucky Cena (YUCKY)
--
-2.05%
-20.71%
-20.71%
Cena Yucky (YUCKY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YUCKY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YUCKY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YUCKY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.05% a za posledních 7 dní o -20.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Yucky je $ 36.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YUCKY je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999954465.137938. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.58K.
Během dnešního dne byla změna ceny Yucky na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yucky na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yucky na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yucky na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-2.05%
|30 dní
|$ 0
|-42.06%
|60 dní
|$ 0
|-29.91%
|90 dní
|$ 0
|--
The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.
Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.
We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.
The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.
Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.
