Dnešní aktuální cena YAKUZAI je 0.0000382 USD. Sledujte aktualizace cen VYBE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VYBE.

Více informací o VYBE

Informace o ceně VYBE

Co je to VYBE

Oficiální webové stránky VYBE

Tokenomika pro VYBE

Předpověď cen VYBE

Logo YAKUZAI

YAKUZAI Cena (VYBE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VYBE na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny YAKUZAI (VYBE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:35:58 (UTC+8)

Informace o ceně YAKUZAI (VYBE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00010462
$ 0.00010462$ 0.00010462

$ 0.00003709
$ 0.00003709$ 0.00003709

--

--

-1.17%

-1.17%

Cena YAKUZAI (VYBE) v reálném čase je $0.0000382. Za posledních 24 hodin se VYBE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VYBE v historii je $ 0.00010462, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003709.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VYBE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -1.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YAKUZAI (VYBE)

$ 38.20K
$ 38.20K$ 38.20K

--
----

$ 38.20K
$ 38.20K$ 38.20K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,487.6229811
999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Aktuální tržní kapitalizace YAKUZAI je $ 38.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VYBE je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999998487.6229811. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.20K.

Historie cen v USD pro YAKUZAI (VYBE)

Během dnešního dne byla změna ceny YAKUZAI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny YAKUZAI na USD  $ -0.0000081157.
Za posledních 60 dní byla změna ceny YAKUZAI na USD  $ -0.0000078797.
Za posledních 90 dní byla změna ceny YAKUZAI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000081157-21.24%
60 dní$ -0.0000078797-20.62%
90 dní$ 0--

Co je YAKUZAI (VYBE)

YAKUZAI is a Solana-native cultural hedge fund deploying Network Alchemy to identify future-defining projects across AI, fashion, music, and digital culture. Powered by $VYBE, we invest in aesthetic signals and emerging trends before they reach mainstream markets. Our dual-engine model combines early-stage crypto investments with in-house cultural ventures. $VYBE tokenizes this cultural capital, offering exposure to our curated portfolio of pre-viral innovations and creative platforms reshaping the Internet Capital Markets era.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj YAKUZAI (VYBE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny YAKUZAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YAKUZAI (VYBE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YAKUZAI (VYBE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YAKUZAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YAKUZAI!

VYBE na místní měny

Tokenomika pro YAKUZAI (VYBE)

Pochopení tokenomiky YAKUZAI (VYBE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VYBE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YAKUZAI (VYBE)

Jakou hodnotu má dnes YAKUZAI (VYBE)?
Aktuální cena VYBE v USD je 0.0000382 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VYBE v USD?
Aktuální cena VYBE v USD je $ 0.0000382. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YAKUZAI?
Tržní kapitalizace VYBE je $ 38.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VYBE v oběhu?
Objem VYBE v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VYBE?
VYBE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00010462 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VYBE?
VYBE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003709 USD.
Jaký je objem obchodování VYBE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VYBE je -- USD.
Dosáhne VYBE letos vyšší ceny?
VYBE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVYBE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:35:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YAKUZAI (VYBE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

