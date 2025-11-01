BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Xian je 0.00739036 USD. Sledujte aktualizace cen XIAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XIAN.

Více informací o XIAN

Informace o ceně XIAN

Co je to XIAN

Oficiální webové stránky XIAN

Tokenomika pro XIAN

Předpověď cen XIAN

Logo Xian

Xian Cena (XIAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XIAN na USD

$0.00739036
+4.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Xian (XIAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:18 (UTC+8)

Informace o ceně Xian (XIAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00702738
Nejnižší za 24 h
$ 0.00740812
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00702738
$ 0.00740812
$ 0.01054213
$ 0.00287465
-0.09%

+4.12%

+6.48%

+6.48%

Cena Xian (XIAN) v reálném čase je $0.00739036. Za posledních 24 hodin se XIAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00702738 do maxima $ 0.00740812, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XIAN v historii je $ 0.01054213, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00287465.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XIAN se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +4.12% a za posledních 7 dní o +6.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Xian (XIAN)

$ 127.84K
--
$ 821.14K
17.30M
111,109,835.0
Aktuální tržní kapitalizace Xian je $ 127.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XIAN je 17.30M, přičemž celková zásoba je 111109835.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 821.14K.

Historie cen v USD pro Xian (XIAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Xian na USD  $ +0.00029267.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Xian na USD  $ -0.0007063225.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Xian na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Xian na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00029267+4.12%
30 dní$ -0.0007063225-9.55%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Xian (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Xian (XIAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Xian (XIAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Xian.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Xian!

XIAN na místní měny

Tokenomika pro Xian (XIAN)

Pochopení tokenomiky Xian (XIAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XIAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Xian (XIAN)

Jakou hodnotu má dnes Xian (XIAN)?
Aktuální cena XIAN v USD je 0.00739036 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XIAN v USD?
Aktuální cena XIAN v USD je $ 0.00739036. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Xian?
Tržní kapitalizace XIAN je $ 127.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XIAN v oběhu?
Objem XIAN v oběhu je 17.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XIAN?
XIAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01054213 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XIAN?
XIAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00287465 USD.
Jaký je objem obchodování XIAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XIAN je -- USD.
Dosáhne XIAN letos vyšší ceny?
XIAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXIAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Xian (XIAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,190.05

$3,880.54

$0.02398

$186.59

$1.0003

