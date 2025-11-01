BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena WrongCoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WRONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WRONG.Dnešní aktuální cena WrongCoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WRONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WRONG.

Více informací o WRONG

Informace o ceně WRONG

Co je to WRONG

Oficiální webové stránky WRONG

Tokenomika pro WRONG

Předpověď cen WRONG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo WrongCoin

WrongCoin Cena (WRONG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WRONG na USD

--
----
-3.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WrongCoin (WRONG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:39 (UTC+8)

Informace o ceně WrongCoin (WRONG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-3.50%

-21.57%

-21.57%

Cena WrongCoin (WRONG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WRONG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WRONG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WRONG se za poslední hodinu změnila o +0.34%, za 24 hodin o -3.50% a za posledních 7 dní o -21.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WrongCoin (WRONG)

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

--
----

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

999.78M
999.78M 999.78M

999,776,516.804541
999,776,516.804541 999,776,516.804541

Aktuální tržní kapitalizace WrongCoin je $ 8.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WRONG je 999.78M, přičemž celková zásoba je 999776516.804541. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.72K.

Historie cen v USD pro WrongCoin (WRONG)

Během dnešního dne byla změna ceny WrongCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WrongCoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WrongCoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WrongCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.50%
30 dní$ 0-48.78%
60 dní$ 0-47.45%
90 dní$ 0--

Co je WrongCoin (WRONG)

Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem.

Wrongcoin doesn’t pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It’s a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WrongCoin (WRONG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WrongCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WrongCoin (WRONG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WrongCoin (WRONG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WrongCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WrongCoin!

WRONG na místní měny

Tokenomika pro WrongCoin (WRONG)

Pochopení tokenomiky WrongCoin (WRONG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WRONG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WrongCoin (WRONG)

Jakou hodnotu má dnes WrongCoin (WRONG)?
Aktuální cena WRONG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WRONG v USD?
Aktuální cena WRONG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WrongCoin?
Tržní kapitalizace WRONG je $ 8.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WRONG v oběhu?
Objem WRONG v oběhu je 999.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WRONG?
WRONG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WRONG?
WRONG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WRONG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WRONG je -- USD.
Dosáhne WRONG letos vyšší ceny?
WRONG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWRONG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WrongCoin (WRONG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,131.34
$110,131.34$110,131.34

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.41
$3,879.41$3,879.41

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02426
$0.02426$0.02426

-24.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.41
$3,879.41$3,879.41

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,131.34
$110,131.34$110,131.34

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5016
$2.5016$2.5016

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09666
$0.09666$0.09666

+93.32%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00497
$0.00497$0.00497

+314.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0061696
$0.0061696$0.0061696

+214.45%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8289
$0.8289$0.8289

+61.04%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%