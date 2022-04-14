Tokenomika pro Wrapped BNB (WBNB)

Tokenomika pro Wrapped BNB (WBNB)

Zjistěte klíčové informace o Wrapped BNB (WBNB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

Oficiální webové stránky:
https://www.binance.org/

Wrapped BNB (WBNB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wrapped BNB (WBNB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
Celkový objem:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
Objem v oběhu:
$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B
Historické maximum:
$ 858.29
$ 858.29$ 858.29
Historické minimum:
$ 23.6
$ 23.6$ 23.6
Aktuální cena:
$ 846.52
$ 846.52$ 846.52

Tokenomika Wrapped BNB (WBNB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wrapped BNB (WBNB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WBNB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WBNB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WBNB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWBNB!

Předpověď ceny WBNB

Chcete vědět, kam může WBNB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WBNB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.