Dnešní aktuální cena Wrapped 0G je 1,088 USD. Sledujte aktualizace cen W0G v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend W0G.

Více informací o W0G

Informace o ceně W0G

Co je to W0G

Tokenomika pro W0G

Předpověď cen W0G

Wrapped 0G Cena (W0G)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 W0G na USD

$1,088
-8,20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped 0G (W0G)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:40:24 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped 0G (W0G) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1,07
Nejnižší za 24 h
$ 1,19
Nejvyšší za 24 h

$ 1,07
$ 1,19
$ 3,31
$ 1,07
+0,34%

-8,25%

-37,66%

-37,66%

Cena Wrapped 0G (W0G) v reálném čase je $1,088. Za posledních 24 hodin se W0G obchodoval v rozmezí od minima $ 1,07 do maxima $ 1,19, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena W0G v historii je $ 3,31, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1,07.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena W0G se za poslední hodinu změnila o +0,34%, za 24 hodin o -8,25% a za posledních 7 dní o -37,66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped 0G (W0G)

$ 13,22M
--
$ 13,22M
12,14M
12 139 349,0
Aktuální tržní kapitalizace Wrapped 0G je $ 13,22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu W0G je 12,14M, přičemž celková zásoba je 12139349.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13,22M.

Historie cen v USD pro Wrapped 0G (W0G)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped 0G na USD  $ -0,097866175210118.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped 0G na USD  $ -0,6579523328.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped 0G na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped 0G na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0,097866175210118-8,25%
30 dní$ -0,6579523328-60,47%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wrapped 0G (W0G)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped 0G (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped 0G (W0G) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped 0G (W0G) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped 0G.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped 0G!

W0G na místní měny

Tokenomika pro Wrapped 0G (W0G)

Pochopení tokenomiky Wrapped 0G (W0G) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu W0G hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped 0G (W0G)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped 0G (W0G)?
Aktuální cena W0G v USD je 1,088 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena W0G v USD?
Aktuální cena W0G v USD je $ 1,088. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped 0G?
Tržní kapitalizace W0G je $ 13,22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem W0G v oběhu?
Objem W0G v oběhu je 12,14M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) W0G?
W0G dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3,31 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) W0G?
W0G dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1,07 USD.
Jaký je objem obchodování W0G?
Aktuální 24hodinový objem obchodování W0G je -- USD.
Dosáhne W0G letos vyšší ceny?
W0G může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenW0G, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped 0G (W0G)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

