Dnešní aktuální cena WPAY je 0.171244 USD. Sledujte aktualizace cen WPAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WPAY.

Více informací o WPAY

Informace o ceně WPAY

Co je to WPAY

Bílá kniha pro WPAY

Oficiální webové stránky WPAY

Tokenomika pro WPAY

Předpověď cen WPAY

WPAY Cena (WPAY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WPAY na USD

$0.171244
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WPAY (WPAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:40:16 (UTC+8)

Informace o ceně WPAY (WPAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.16995
Nejnižší za 24 h
$ 0.172221
Nejvyšší za 24 h

$ 0.16995
$ 0.172221
$ 0.262798
$ 0.04720244
-0.26%

+0.29%

+0.33%

+0.33%

Cena WPAY (WPAY) v reálném čase je $0.171244. Za posledních 24 hodin se WPAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.16995 do maxima $ 0.172221, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WPAY v historii je $ 0.262798, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04720244.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WPAY se za poslední hodinu změnila o -0.26%, za 24 hodin o +0.29% a za posledních 7 dní o +0.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WPAY (WPAY)

$ 2.04M
--
$ 1.71B
11.92M
10,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace WPAY je $ 2.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WPAY je 11.92M, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.71B.

Historie cen v USD pro WPAY (WPAY)

Během dnešního dne byla změna ceny WPAY na USD  $ +0.00050163.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WPAY na USD  $ -0.0067405234.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WPAY na USD  $ -0.0066013363.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WPAY na USD  $ +0.01052211222492635.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00050163+0.29%
30 dní$ -0.0067405234-3.93%
60 dní$ -0.0066013363-3.85%
90 dní$ +0.01052211222492635+6.55%

Co je WPAY (WPAY)

Wirex Pay represents the future of digital payments, seamlessly integrating blockchain technology with traditional finance. Designed as a modular payment chain and incubated by Wirex, a global leader in the crypto debit card market, Wirex Pay leverages the power of Polygon ZK to offer unparalleled transaction efficiency and security. Supported by Visa, Wirex Pay aligns closely with Visa's vision for the future of payments, emphasizing collaboration in driving fintech innovation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WPAY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WPAY (WPAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WPAY (WPAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WPAY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WPAY!

WPAY na místní měny

Tokenomika pro WPAY (WPAY)

Pochopení tokenomiky WPAY (WPAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WPAY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WPAY (WPAY)

Jakou hodnotu má dnes WPAY (WPAY)?
Aktuální cena WPAY v USD je 0.171244 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WPAY v USD?
Aktuální cena WPAY v USD je $ 0.171244. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WPAY?
Tržní kapitalizace WPAY je $ 2.04M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WPAY v oběhu?
Objem WPAY v oběhu je 11.92M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WPAY?
WPAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.262798 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WPAY?
WPAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04720244 USD.
Jaký je objem obchodování WPAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WPAY je -- USD.
Dosáhne WPAY letos vyšší ceny?
WPAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWPAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:40:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WPAY (WPAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

