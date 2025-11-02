Předpověď ceny WPAY (WPAY) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu WPAY pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste WPAY v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu WPAY
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu WPAY
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:16:29 (UTC+8)

Předpověď ceny WPAY (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token WPAY potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.171232.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token WPAY potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.179793.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu WPAY v roce 2027 $ 0.188783 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu WPAY v roce 2028 $ 0.198222 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena WPAY v roce 2029 $ 0.208133 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena WPAY v roce 2030 $ 0.218540 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena WPAY mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.355979.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena WPAY mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.579852.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.171232
    0.00%
  • 2026
    $ 0.179793
    5.00%
  • 2027
    $ 0.188783
    10.25%
  • 2028
    $ 0.198222
    15.76%
  • 2029
    $ 0.208133
    21.55%
  • 2030
    $ 0.218540
    27.63%
  • 2031
    $ 0.229467
    34.01%
  • 2032
    $ 0.240940
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.252987
    47.75%
  • 2034
    $ 0.265637
    55.13%
  • 2035
    $ 0.278918
    62.89%
  • 2036
    $ 0.292864
    71.03%
  • 2037
    $ 0.307508
    79.59%
  • 2038
    $ 0.322883
    88.56%
  • 2039
    $ 0.339027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.355979
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny WPAY pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.171232
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.171255
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.171396
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.171935
    0.41%
Předpověď ceny WPAY (WPAY) na dnešek

Předpokládaná cena WPAY dne November 2, 2025(Dnes) je $0.171232. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny WPAY při použití zadaného5% ročního růstu $0.171255. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny WPAY při použití 5% roční míry růstu $0.171396. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny WPAY (WPAY) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena WPAY $0.171935. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky WPAY

--
----

--

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

11.92M
11.92M 11.92M

--
----

--

Nejnovější cena WPAY je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu WPAY je kromě toho 11.92M a celková tržní kapitalizace činí $ 2.05M.

Historická cena WPAY

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně WPAY na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena WPAY 0.171232 USD. Objem WPAY(WPAY) v oběhu je 11.92M WPAY, takže tržní kapitalizace je $2,047,909.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.74%
    $ 0.001250
    $ 0.172621
    $ 0.16995
  • 7 d
    -0.26%
    $ -0.000461
    $ 0.178380
    $ 0.170079
  • 30 dní
    -4.07%
    $ -0.006970
    $ 0.178380
    $ 0.170079
Výkon za 24 h

WPAY za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.001250, což odráží změnu hodnoty v 0.74%.

Výkon za 7 d

Token WPAY se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.178380 a minimu ve výši $0.170079. Zaznamenal změnu ceny o -0.26%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu WPAY na trhu.

Výkon za 30 h

U WPAY za poslední měsíc došlo k -4.07% změně, což představuje přibližně $-0.006970 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u WPAY v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny WPAY (WPAY)?

Modul předpovědi cen WPAY je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny WPAY na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně WPAY v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu WPAY, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu WPAY. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost WPAY.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb WPAY a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu WPAY.

Proč je předpověď ceny WPAY důležitá?

Předpovědi cen pro WPAY jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu WPAY?
Podle vašich předpovědí dosáhne token WPAY ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu WPAY na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu WPAY (WPAY) dosáhne předpokládaná cena tokenu WPAY ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 WPAY v roce 2026?
Cena 1 WPAY (WPAY) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu WPAY zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu WPAY v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu WPAY (WPAY) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 WPAY.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu WPAY v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token WPAY (WPAY) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu WPAY v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token WPAY (WPAY) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 WPAY v roce 2030?
Cena 1 WPAY (WPAY) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu WPAY zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu WPAY pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu WPAY (WPAY) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 WPAY.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 02:16:29 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.