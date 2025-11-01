BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena WORK je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WORK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WORK.

Více informací o WORK

Informace o ceně WORK

Co je to WORK

Oficiální webové stránky WORK

Tokenomika pro WORK

Předpověď cen WORK

WORK Cena (WORK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WORK na USD

$0.00014106
$0.00014106$0.00014106
-1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WORK (WORK)
Informace o ceně WORK (WORK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00489791
$ 0.00489791$ 0.00489791

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-1.11%

+45.04%

+45.04%

Cena WORK (WORK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WORK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WORK v historii je $ 0.00489791, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WORK se za poslední hodinu změnila o +0.89%, za 24 hodin o -1.11% a za posledních 7 dní o +45.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WORK (WORK)

$ 141.06K
$ 141.06K$ 141.06K

--
----

$ 141.06K
$ 141.06K$ 141.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,534.39
999,997,534.39 999,997,534.39

Aktuální tržní kapitalizace WORK je $ 141.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WORK je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999997534.39. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 141.06K.

Historie cen v USD pro WORK (WORK)

Během dnešního dne byla změna ceny WORK na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WORK na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WORK na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WORK na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.11%
30 dní$ 0+5.54%
60 dní$ 0+2.88%
90 dní$ 0--

Co je WORK (WORK)

Gibwork's mission is to accelerate the adoption of Web3 technologies by offering an open, decentralized platform that fosters collaboration between creators and a diverse network of freelancers.

By leveraging a Solana Escrow Program, we aim to empower individuals and teams to work together seamlessly, transparently, and securely, ensuring that projects are executed efficiently while maintaining the core principles of decentralization and trustlessness that define the Web3 ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WORK (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WORK (WORK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WORK (WORK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WORK.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WORK!

WORK na místní měny

Tokenomika pro WORK (WORK)

Pochopení tokenomiky WORK (WORK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WORK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WORK (WORK)

Jakou hodnotu má dnes WORK (WORK)?
Aktuální cena WORK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WORK v USD?
Aktuální cena WORK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WORK?
Tržní kapitalizace WORK je $ 141.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WORK v oběhu?
Objem WORK v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WORK?
WORK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00489791 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WORK?
WORK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WORK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WORK je -- USD.
Dosáhne WORK letos vyšší ceny?
WORK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWORK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se WORK (WORK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

