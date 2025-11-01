BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WLF TOKEN je 0.00177104 USD. Sledujte aktualizace cen WLF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WLF.

WLF TOKEN Cena (WLF)

Aktuální cena 1 WLF na USD

$0.00177104
$0.00177104
-2.20%1D
Graf aktuální ceny WLF TOKEN (WLF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:39:38 (UTC+8)

Informace o ceně WLF TOKEN (WLF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00176896
Nejnižší za 24 h
$ 0.00181354
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00176896
$ 0.00181354
$ 0.0021434
$ 0
-2.09%

-2.28%

-7.52%

-7.52%

Cena WLF TOKEN (WLF) v reálném čase je $0.00177104. Za posledních 24 hodin se WLF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00176896 do maxima $ 0.00181354, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WLF v historii je $ 0.0021434, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WLF se za poslední hodinu změnila o -2.09%, za 24 hodin o -2.28% a za posledních 7 dní o -7.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WLF TOKEN (WLF)

$ 4.96M
--
$ 35.42M
2.80B
20,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace WLF TOKEN je $ 4.96M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WLF je 2.80B, přičemž celková zásoba je 20000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.42M.

Historie cen v USD pro WLF TOKEN (WLF)

Během dnešního dne byla změna ceny WLF TOKEN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WLF TOKEN na USD  $ +0.0018872999.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WLF TOKEN na USD  $ +0.0047497082.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WLF TOKEN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.28%
30 dní$ +0.0018872999+106.56%
60 dní$ +0.0047497082+268.19%
90 dní$ 0--

Co je WLF TOKEN (WLF)

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj WLF TOKEN (WLF)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny WLF TOKEN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WLF TOKEN (WLF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WLF TOKEN (WLF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WLF TOKEN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WLF TOKEN!

WLF na místní měny

Tokenomika pro WLF TOKEN (WLF)

Pochopení tokenomiky WLF TOKEN (WLF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WLF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WLF TOKEN (WLF)

Jakou hodnotu má dnes WLF TOKEN (WLF)?
Aktuální cena WLF v USD je 0.00177104 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WLF v USD?
Aktuální cena WLF v USD je $ 0.00177104. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WLF TOKEN?
Tržní kapitalizace WLF je $ 4.96M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WLF v oběhu?
Objem WLF v oběhu je 2.80B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WLF?
WLF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0021434 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WLF?
WLF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WLF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WLF je -- USD.
Dosáhne WLF letos vyšší ceny?
WLF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWLF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:39:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WLF TOKEN (WLF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

