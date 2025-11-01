BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Weepi je 0.00000806 USD. Sledujte aktualizace cen WEEPI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WEEPI.Dnešní aktuální cena Weepi je 0.00000806 USD. Sledujte aktualizace cen WEEPI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WEEPI.

Více informací o WEEPI

Informace o ceně WEEPI

Co je to WEEPI

Oficiální webové stránky WEEPI

Tokenomika pro WEEPI

Předpověď cen WEEPI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Weepi

Weepi Cena (WEEPI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WEEPI na USD

--
----
-2.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Weepi (WEEPI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:33:46 (UTC+8)

Informace o ceně Weepi (WEEPI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000080
$ 0.0000080$ 0.0000080
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000827
$ 0.00000827$ 0.00000827
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000080
$ 0.0000080$ 0.0000080

$ 0.00000827
$ 0.00000827$ 0.00000827

$ 0.00025609
$ 0.00025609$ 0.00025609

$ 0.00000786
$ 0.00000786$ 0.00000786

-0.00%

-2.53%

-5.84%

-5.84%

Cena Weepi (WEEPI) v reálném čase je $0.00000806. Za posledních 24 hodin se WEEPI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000080 do maxima $ 0.00000827, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WEEPI v historii je $ 0.00025609, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000786.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WEEPI se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -2.53% a za posledních 7 dní o -5.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Weepi (WEEPI)

$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K

--
----

$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Weepi je $ 8.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WEEPI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.06K.

Historie cen v USD pro Weepi (WEEPI)

Během dnešního dne byla změna ceny Weepi na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Weepi na USD  $ -0.0000055424.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Weepi na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Weepi na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.53%
30 dní$ -0.0000055424-68.76%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Weepi (WEEPI)

Weepi (ticker: WEEPI) is a memecoin launched on 9 September 2025 on the Solana blockchain. The project was created as a cultural and creative experiment rather than a utility-driven cryptocurrency. At its core is a hand-drawn character known as “The Eternal Observer,” symbolizing the token and its community. Weepi represents the act of observing the volatile and unpredictable nature of crypto markets, positioning itself as a cultural artifact that connects with traders, collectors, and online communities. The project’s purpose is to address boredom and foster engagement through digital culture, storytelling, and creativity rather than financial utility.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Weepi (WEEPI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Weepi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Weepi (WEEPI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Weepi (WEEPI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Weepi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Weepi!

WEEPI na místní měny

Tokenomika pro Weepi (WEEPI)

Pochopení tokenomiky Weepi (WEEPI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WEEPI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Weepi (WEEPI)

Jakou hodnotu má dnes Weepi (WEEPI)?
Aktuální cena WEEPI v USD je 0.00000806 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WEEPI v USD?
Aktuální cena WEEPI v USD je $ 0.00000806. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Weepi?
Tržní kapitalizace WEEPI je $ 8.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WEEPI v oběhu?
Objem WEEPI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WEEPI?
WEEPI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00025609 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WEEPI?
WEEPI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000786 USD.
Jaký je objem obchodování WEEPI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WEEPI je -- USD.
Dosáhne WEEPI letos vyšší ceny?
WEEPI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWEEPI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:33:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Weepi (WEEPI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,107.41
$110,107.41$110,107.41

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.52
$3,878.52$3,878.52

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02444
$0.02444$0.02444

-24.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.52
$3,878.52$3,878.52

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,107.41
$110,107.41$110,107.41

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.54
$186.54$186.54

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5006
$2.5006$2.5006

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09698
$0.09698$0.09698

+93.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00462
$0.00462$0.00462

+285.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0060300
$0.0060300$0.0060300

+207.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000839
$0.0000839$0.0000839

+67.80%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8323
$0.8323$0.8323

+61.70%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%