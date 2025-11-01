BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WAVE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WAV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WAV.

Více informací o WAV

Informace o ceně WAV

Co je to WAV

Oficiální webové stránky WAV

Tokenomika pro WAV

Předpověď cen WAV

Logo WAVE

WAVE Cena (WAV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WAV na USD

$0.00025302
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WAVE (WAV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:16:21 (UTC+8)

Informace o ceně WAVE (WAV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.02539264
$ 0
+0.55%

+0.81%

-8.24%

-8.24%

Cena WAVE (WAV) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WAV obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAV v historii je $ 0.02539264, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAV se za poslední hodinu změnila o +0.55%, za 24 hodin o +0.81% a za posledních 7 dní o -8.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WAVE (WAV)

$ 81.65K
--
$ 253.03K
322.68M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace WAVE je $ 81.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAV je 322.68M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 253.03K.

Historie cen v USD pro WAVE (WAV)

Během dnešního dne byla změna ceny WAVE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WAVE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WAVE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WAVE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.81%
30 dní$ 0-38.01%
60 dní$ 0-33.19%
90 dní$ 0--

Co je WAVE (WAV)

WaveWorld is the first platform uniting GameFi, DeFi, and AI Smart Trading Solution on Sui and MOVE ecosystems, allowing users to trade in a smart and easy way while maximizing profits facilitated by the AI trading tools. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, WaveWorld enables both Web2 and Web3 users to easily and conveniently access the blockchain ecosystem without the need for additional applications.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WAVE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WAVE (WAV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WAVE (WAV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WAVE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WAVE!

WAV na místní měny

Tokenomika pro WAVE (WAV)

Pochopení tokenomiky WAVE (WAV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WAVE (WAV)

Jakou hodnotu má dnes WAVE (WAV)?
Aktuální cena WAV v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WAV v USD?
Aktuální cena WAV v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WAVE?
Tržní kapitalizace WAV je $ 81.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WAV v oběhu?
Objem WAV v oběhu je 322.68M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WAV?
WAV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02539264 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WAV?
WAV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WAV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WAV je -- USD.
Dosáhne WAV letos vyšší ceny?
WAV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWAV, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se WAVE (WAV)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

