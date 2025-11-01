Wat Cena (WAT)
Cena Wat (WAT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WAT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WAT se za poslední hodinu změnila o +0.69%, za 24 hodin o +2.41% a za posledních 7 dní o -7.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Wat je $ 215.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WAT je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 215.80K.
Během dnešního dne byla změna ceny Wat na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wat na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wat na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wat na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+2.41%
|30 dní
|$ 0
|-30.59%
|60 dní
|$ 0
|-42.73%
|90 dní
|$ 0
|--
$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.
Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.
No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced
Pochopení tokenomiky Wat (WAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WAT hned teď!
