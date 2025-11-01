BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Vouch je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VOUCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VOUCH.Dnešní aktuální cena Vouch je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VOUCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VOUCH.

Více informací o VOUCH

Informace o ceně VOUCH

Co je to VOUCH

Oficiální webové stránky VOUCH

Tokenomika pro VOUCH

Předpověď cen VOUCH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Vouch

Vouch Cena (VOUCH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VOUCH na USD

--
----
-15.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Vouch (VOUCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:53 (UTC+8)

Informace o ceně Vouch (VOUCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-15.07%

+13.29%

+13.29%

Cena Vouch (VOUCH) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VOUCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VOUCH v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VOUCH se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o -15.07% a za posledních 7 dní o +13.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vouch (VOUCH)

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

--
----

$ 5.31M
$ 5.31M$ 5.31M

97.63B
97.63B 97.63B

97,629,742,856.8014
97,629,742,856.8014 97,629,742,856.8014

Aktuální tržní kapitalizace Vouch je $ 5.31M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VOUCH je 97.63B, přičemž celková zásoba je 97629742856.8014. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.31M.

Historie cen v USD pro Vouch (VOUCH)

Během dnešního dne byla změna ceny Vouch na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vouch na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vouch na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vouch na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-15.07%
30 dní$ 0-7.45%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Vouch (VOUCH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Vouch (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vouch (VOUCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vouch (VOUCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vouch.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vouch!

VOUCH na místní měny

Tokenomika pro Vouch (VOUCH)

Pochopení tokenomiky Vouch (VOUCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VOUCH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vouch (VOUCH)

Jakou hodnotu má dnes Vouch (VOUCH)?
Aktuální cena VOUCH v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VOUCH v USD?
Aktuální cena VOUCH v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vouch?
Tržní kapitalizace VOUCH je $ 5.31M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VOUCH v oběhu?
Objem VOUCH v oběhu je 97.63B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VOUCH?
VOUCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VOUCH?
VOUCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VOUCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VOUCH je -- USD.
Dosáhne VOUCH letos vyšší ceny?
VOUCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVOUCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Vouch (VOUCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,063.19
$110,063.19$110,063.19

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.68
$3,873.68$3,873.68

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02548
$0.02548$0.02548

-20.82%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.68
$3,873.68$3,873.68

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,063.19
$110,063.19$110,063.19

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.16
$186.16$186.16

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5019
$2.5019$2.5019

-0.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.20
$1,088.20$1,088.20

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08042
$0.08042$0.08042

+60.84%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.22720
$0.22720$0.22720

+1,036.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.22720
$0.22720$0.22720

+1,036.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046950
$0.0046950$0.0046950

+139.29%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00227
$0.00227$0.00227

+89.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+65.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.045
$20.045$20.045

+55.82%