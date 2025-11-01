BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vortex je 0.00000152 USD. Sledujte aktualizace cen VORTEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VORTEX.Dnešní aktuální cena Vortex je 0.00000152 USD. Sledujte aktualizace cen VORTEX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VORTEX.

Vortex Cena (VORTEX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VORTEX na USD

--
----
-1.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Vortex (VORTEX)
Informace o ceně Vortex (VORTEX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000015
$ 0.0000015$ 0.0000015
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000156
$ 0.00000156$ 0.00000156
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000015
$ 0.0000015$ 0.0000015

$ 0.00000156
$ 0.00000156$ 0.00000156

$ 0.0003032
$ 0.0003032$ 0.0003032

$ 0.00000119
$ 0.00000119$ 0.00000119

+0.10%

-1.83%

-15.36%

-15.36%

Cena Vortex (VORTEX) v reálném čase je $0.00000152. Za posledních 24 hodin se VORTEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000015 do maxima $ 0.00000156, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VORTEX v historii je $ 0.0003032, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000119.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VORTEX se za poslední hodinu změnila o +0.10%, za 24 hodin o -1.83% a za posledních 7 dní o -15.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vortex (VORTEX)

$ 15.22K
$ 15.22K$ 15.22K

--
----

$ 15.22K
$ 15.22K$ 15.22K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Vortex je $ 15.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VORTEX je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.22K.

Historie cen v USD pro Vortex (VORTEX)

Během dnešního dne byla změna ceny Vortex na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vortex na USD  $ -0.0000002679.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vortex na USD  $ -0.0000014069.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vortex na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.83%
30 dní$ -0.0000002679-17.62%
60 dní$ -0.0000014069-92.56%
90 dní$ 0--

Co je Vortex (VORTEX)

Vortex is an A.I.-created dog memecoin inspired by Matt Furie’s artwork and the spirit of internet culture. The project combines community engagement, meme power, and blockchain technology to create a decentralized digital asset with long-term cultural relevance. Its purpose is to unite holders through shared creativity, storytelling, and collective growth. Beyond being just a token, Vortex represents a movement where art, technology, and community meet—giving users a sense of identity, belonging, and potential utility in future integrations such as NFT art, gaming, and cross-platform media.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Vortex (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vortex (VORTEX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vortex (VORTEX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vortex.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vortex!

VORTEX na místní měny

Tokenomika pro Vortex (VORTEX)

Pochopení tokenomiky Vortex (VORTEX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VORTEX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vortex (VORTEX)

Jakou hodnotu má dnes Vortex (VORTEX)?
Aktuální cena VORTEX v USD je 0.00000152 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VORTEX v USD?
Aktuální cena VORTEX v USD je $ 0.00000152. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vortex?
Tržní kapitalizace VORTEX je $ 15.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VORTEX v oběhu?
Objem VORTEX v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VORTEX?
VORTEX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0003032 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VORTEX?
VORTEX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000119 USD.
Jaký je objem obchodování VORTEX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VORTEX je -- USD.
Dosáhne VORTEX letos vyšší ceny?
VORTEX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVORTEX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Vortex (VORTEX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

