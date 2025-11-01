BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena VOLT je 0.00328132 USD. Sledujte aktualizace cen XVM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XVM.

Více informací o XVM

Informace o ceně XVM

Co je to XVM

Oficiální webové stránky XVM

Tokenomika pro XVM

Předpověď cen XVM

VOLT Cena (XVM)

Aktuální cena 1 XVM na USD

$0.00328132
$0.00328132$0.00328132
+14.00%1D
Graf aktuální ceny VOLT (XVM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:46 (UTC+8)

Informace o ceně VOLT (XVM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00287638
$ 0.00287638$ 0.00287638
Nejnižší za 24 h
$ 0.00335717
$ 0.00335717$ 0.00335717
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00287638
$ 0.00287638$ 0.00287638

$ 0.00335717
$ 0.00335717$ 0.00335717

$ 0.078437
$ 0.078437$ 0.078437

$ 0.00145538
$ 0.00145538$ 0.00145538

+1.72%

+14.08%

-16.73%

-16.73%

Cena VOLT (XVM) v reálném čase je $0.00328132. Za posledních 24 hodin se XVM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00287638 do maxima $ 0.00335717, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XVM v historii je $ 0.078437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00145538.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XVM se za poslední hodinu změnila o +1.72%, za 24 hodin o +14.08% a za posledních 7 dní o -16.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VOLT (XVM)

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

999.87M
999.87M 999.87M

999,872,084.940405
999,872,084.940405 999,872,084.940405

Aktuální tržní kapitalizace VOLT je $ 3.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XVM je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999872084.940405. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.28M.

Historie cen v USD pro VOLT (XVM)

Během dnešního dne byla změna ceny VOLT na USD  $ +0.00040494.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VOLT na USD  $ -0.0017622404.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VOLT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VOLT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00040494+14.08%
30 dní$ -0.0017622404-53.70%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je VOLT (XVM)

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny VOLT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VOLT (XVM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VOLT (XVM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VOLT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VOLT!

XVM na místní měny

Tokenomika pro VOLT (XVM)

Pochopení tokenomiky VOLT (XVM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XVM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VOLT (XVM)

Jakou hodnotu má dnes VOLT (XVM)?
Aktuální cena XVM v USD je 0.00328132 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XVM v USD?
Aktuální cena XVM v USD je $ 0.00328132. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VOLT?
Tržní kapitalizace XVM je $ 3.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XVM v oběhu?
Objem XVM v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XVM?
XVM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.078437 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XVM?
XVM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00145538 USD.
Jaký je objem obchodování XVM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XVM je -- USD.
Dosáhne XVM letos vyšší ceny?
XVM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXVM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VOLT (XVM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

