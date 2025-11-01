BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VIVA je 0.00461186 USD. Sledujte aktualizace cen VIVA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIVA.

Více informací o VIVA

Informace o ceně VIVA

Co je to VIVA

Oficiální webové stránky VIVA

Tokenomika pro VIVA

Předpověď cen VIVA

VIVA Cena (VIVA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VIVA na USD

$0.00461186
+0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny VIVA (VIVA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:32 (UTC+8)

Informace o ceně VIVA (VIVA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00445925
Nejnižší za 24 h
$ 0.00505803
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00445925
$ 0.00505803
$ 0.01138801
$ 0.00199132
+0.11%

+0.94%

-6.05%

-6.05%

Cena VIVA (VIVA) v reálném čase je $0.00461186. Za posledních 24 hodin se VIVA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00445925 do maxima $ 0.00505803, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIVA v historii je $ 0.01138801, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00199132.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIVA se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o +0.94% a za posledních 7 dní o -6.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VIVA (VIVA)

$ 4.61M
--
$ 4.61M
1000.00M
999,996,093.1803687
Aktuální tržní kapitalizace VIVA je $ 4.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VIVA je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999996093.1803687. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.61M.

Historie cen v USD pro VIVA (VIVA)

Během dnešního dne byla změna ceny VIVA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VIVA na USD  $ -0.0022560388.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VIVA na USD  $ +0.0032307241.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VIVA na USD  $ +0.0016250935762730666.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.94%
30 dní$ -0.0022560388-48.91%
60 dní$ +0.0032307241+70.05%
90 dní$ +0.0016250935762730666+54.41%

Co je VIVA (VIVA)

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny VIVA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VIVA (VIVA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VIVA (VIVA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VIVA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VIVA!

VIVA na místní měny

Tokenomika pro VIVA (VIVA)

Pochopení tokenomiky VIVA (VIVA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIVA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VIVA (VIVA)

Jakou hodnotu má dnes VIVA (VIVA)?
Aktuální cena VIVA v USD je 0.00461186 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIVA v USD?
Aktuální cena VIVA v USD je $ 0.00461186. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VIVA?
Tržní kapitalizace VIVA je $ 4.61M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIVA v oběhu?
Objem VIVA v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIVA?
VIVA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01138801 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIVA?
VIVA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00199132 USD.
Jaký je objem obchodování VIVA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIVA je -- USD.
Dosáhne VIVA letos vyšší ceny?
VIVA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIVA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:32 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VIVA (VIVA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

