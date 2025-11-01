BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VIRTUE je 0.01900534 USD. Sledujte aktualizace cen VIRTUE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VIRTUE.

Více informací o VIRTUE

Informace o ceně VIRTUE

Co je to VIRTUE

Bílá kniha pro VIRTUE

Oficiální webové stránky VIRTUE

Tokenomika pro VIRTUE

Předpověď cen VIRTUE

VIRTUE Cena (VIRTUE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VIRTUE na USD

$0.01900534
$0.01900534$0.01900534
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny VIRTUE (VIRTUE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:32:18 (UTC+8)

Informace o ceně VIRTUE (VIRTUE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.209091
$ 0.209091$ 0.209091

$ 0.01881819
$ 0.01881819$ 0.01881819

--

--

-2.82%

-2.82%

Cena VIRTUE (VIRTUE) v reálném čase je $0.01900534. Za posledních 24 hodin se VIRTUE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VIRTUE v historii je $ 0.209091, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01881819.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VIRTUE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -2.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VIRTUE (VIRTUE)

$ 15.19K
$ 15.19K$ 15.19K

--
----

$ 16.14K
$ 16.14K$ 16.14K

799.00K
799.00K 799.00K

849,000.0
849,000.0 849,000.0

Aktuální tržní kapitalizace VIRTUE je $ 15.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VIRTUE je 799.00K, přičemž celková zásoba je 849000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.14K.

Historie cen v USD pro VIRTUE (VIRTUE)

Během dnešního dne byla změna ceny VIRTUE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VIRTUE na USD  $ -0.0010616249.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VIRTUE na USD  $ -0.0035757825.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VIRTUE na USD  $ -0.029159342179123314.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0010616249-5.58%
60 dní$ -0.0035757825-18.81%
90 dní$ -0.029159342179123314-60.54%

Co je VIRTUE (VIRTUE)

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny VIRTUE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VIRTUE (VIRTUE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VIRTUE (VIRTUE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VIRTUE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VIRTUE!

VIRTUE na místní měny

Tokenomika pro VIRTUE (VIRTUE)

Pochopení tokenomiky VIRTUE (VIRTUE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VIRTUE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VIRTUE (VIRTUE)

Jakou hodnotu má dnes VIRTUE (VIRTUE)?
Aktuální cena VIRTUE v USD je 0.01900534 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VIRTUE v USD?
Aktuální cena VIRTUE v USD je $ 0.01900534. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VIRTUE?
Tržní kapitalizace VIRTUE je $ 15.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VIRTUE v oběhu?
Objem VIRTUE v oběhu je 799.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VIRTUE?
VIRTUE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.209091 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VIRTUE?
VIRTUE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01881819 USD.
Jaký je objem obchodování VIRTUE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VIRTUE je -- USD.
Dosáhne VIRTUE letos vyšší ceny?
VIRTUE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVIRTUE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:32:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se VIRTUE (VIRTUE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

