Více
Dnešní aktuální cena Verse World je 0.118305 USD. Sledujte aktualizace cen VERSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VERSE.Dnešní aktuální cena Verse World je 0.118305 USD. Sledujte aktualizace cen VERSE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VERSE.

Více informací o VERSE

Informace o ceně VERSE

Co je to VERSE

Bílá kniha pro VERSE

Oficiální webové stránky VERSE

Tokenomika pro VERSE

Předpověď cen VERSE

Logo Verse World

Verse World Cena (VERSE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VERSE na USD

$0.118277
-2.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Verse World (VERSE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:09 (UTC+8)

Informace o ceně Verse World (VERSE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.117914
Nejnižší za 24 h
$ 0.122734
Nejvyšší za 24 h

$ 0.117914
$ 0.122734
$ 0.910916
$ 0.115665
+0.15%

-2.18%

-8.24%

-8.24%

Cena Verse World (VERSE) v reálném čase je $0.118305. Za posledních 24 hodin se VERSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.117914 do maxima $ 0.122734, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VERSE v historii je $ 0.910916, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.115665.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VERSE se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -2.18% a za posledních 7 dní o -8.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Verse World (VERSE)

$ 11.83M
--
$ 118.35M
100.00M
999,999,753.559567
Aktuální tržní kapitalizace Verse World je $ 11.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VERSE je 100.00M, přičemž celková zásoba je 999999753.559567. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 118.35M.

Historie cen v USD pro Verse World (VERSE)

Během dnešního dne byla změna ceny Verse World na USD  $ -0.0026430719942578.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Verse World na USD  $ -0.0224317873.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Verse World na USD  $ -0.0347409020.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Verse World na USD  $ -0.06770068360846523.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0026430719942578-2.18%
30 dní$ -0.0224317873-18.96%
60 dní$ -0.0347409020-29.36%
90 dní$ -0.06770068360846523-36.39%

Co je Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Verse World (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Verse World (VERSE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Verse World (VERSE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Verse World.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Verse World!

VERSE na místní měny

Tokenomika pro Verse World (VERSE)

Pochopení tokenomiky Verse World (VERSE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VERSE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Verse World (VERSE)

Jakou hodnotu má dnes Verse World (VERSE)?
Aktuální cena VERSE v USD je 0.118305 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VERSE v USD?
Aktuální cena VERSE v USD je $ 0.118305. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Verse World?
Tržní kapitalizace VERSE je $ 11.83M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VERSE v oběhu?
Objem VERSE v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VERSE?
VERSE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.910916 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VERSE?
VERSE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.115665 USD.
Jaký je objem obchodování VERSE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VERSE je -- USD.
Dosáhne VERSE letos vyšší ceny?
VERSE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVERSE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:38:09 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Verse World (VERSE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

