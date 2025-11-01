Verse World Cena (VERSE)
+0.15%
-2.18%
-8.24%
-8.24%
Cena Verse World (VERSE) v reálném čase je $0.118305. Za posledních 24 hodin se VERSE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.117914 do maxima $ 0.122734, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VERSE v historii je $ 0.910916, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.115665.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VERSE se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -2.18% a za posledních 7 dní o -8.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Verse World je $ 11.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VERSE je 100.00M, přičemž celková zásoba je 999999753.559567. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 118.35M.
Během dnešního dne byla změna ceny Verse World na USD $ -0.0026430719942578.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Verse World na USD $ -0.0224317873.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Verse World na USD $ -0.0347409020.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Verse World na USD $ -0.06770068360846523.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.0026430719942578
|-2.18%
|30 dní
|$ -0.0224317873
|-18.96%
|60 dní
|$ -0.0347409020
|-29.36%
|90 dní
|$ -0.06770068360846523
|-36.39%
Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
