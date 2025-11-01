BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena VERRA DNA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VDNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VDNA.Dnešní aktuální cena VERRA DNA je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VDNA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VDNA.

Více informací o VDNA

Informace o ceně VDNA

Co je to VDNA

Oficiální webové stránky VDNA

Tokenomika pro VDNA

Předpověď cen VDNA

Logo VERRA DNA

VERRA DNA Cena (VDNA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VDNA na USD

$0.00024857
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny VERRA DNA (VDNA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:59 (UTC+8)

Informace o ceně VERRA DNA (VDNA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.01760951
$ 0
-0.05%

-0.12%

-9.34%

-9.34%

Cena VERRA DNA (VDNA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VDNA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VDNA v historii je $ 0.01760951, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VDNA se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -0.12% a za posledních 7 dní o -9.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu VERRA DNA (VDNA)

$ 246.08K
--
$ 246.08K
989.98M
989,983,397.0922911
Aktuální tržní kapitalizace VERRA DNA je $ 246.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VDNA je 989.98M, přičemž celková zásoba je 989983397.0922911. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 246.08K.

Historie cen v USD pro VERRA DNA (VDNA)

Během dnešního dne byla změna ceny VERRA DNA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny VERRA DNA na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny VERRA DNA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny VERRA DNA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.12%
30 dní$ 0-67.80%
60 dní$ 0-87.23%
90 dní$ 0--

Co je VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj VERRA DNA (VDNA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny VERRA DNA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít VERRA DNA (VDNA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva VERRA DNA (VDNA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro VERRA DNA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny VERRA DNA!

VDNA na místní měny

Tokenomika pro VERRA DNA (VDNA)

Pochopení tokenomiky VERRA DNA (VDNA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VDNA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně VERRA DNA (VDNA)

Jakou hodnotu má dnes VERRA DNA (VDNA)?
Aktuální cena VDNA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VDNA v USD?
Aktuální cena VDNA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace VERRA DNA?
Tržní kapitalizace VDNA je $ 246.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VDNA v oběhu?
Objem VDNA v oběhu je 989.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VDNA?
VDNA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01760951 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VDNA?
VDNA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VDNA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VDNA je -- USD.
Dosáhne VDNA letos vyšší ceny?
VDNA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVDNA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se VERRA DNA (VDNA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

