Co je Verox (VRX)

Verox is the first ever digital platform for all in one crypto and defi financial needs. It’s a personalized advisor, product analyzer and a financial content provider. Verox uses AI to create a personalized match between the user’s financial needs and the best-suited, most cost-effective financial products. It analyzes any chosen token and finds the best investments in real time in crypto, defi and other markets, by scanning markets and proccessing massive sets of data to locate the optimal trading/investing opportunities.

Zdroj Verox (VRX) Oficiální webová stránka