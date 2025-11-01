BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena V2EX je 0.00583326 USD. Sledujte aktualizace cen V2EX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend V2EX.Dnešní aktuální cena V2EX je 0.00583326 USD. Sledujte aktualizace cen V2EX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend V2EX.

Více informací o V2EX

Informace o ceně V2EX

Co je to V2EX

Oficiální webové stránky V2EX

Tokenomika pro V2EX

Předpověď cen V2EX

V2EX Cena (V2EX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 V2EX na USD

$0.00583324
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny V2EX (V2EX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:09 (UTC+8)

Informace o ceně V2EX (V2EX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0056517
Nejnižší za 24 h
$ 0.00599176
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0056517
$ 0.00599176
$ 0.01572952
$ 0.0052682
-0.18%

+2.04%

-2.15%

-2.15%

Cena V2EX (V2EX) v reálném čase je $0.00583326. Za posledních 24 hodin se V2EX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0056517 do maxima $ 0.00599176, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena V2EX v historii je $ 0.01572952, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0052682.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena V2EX se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o +2.04% a za posledních 7 dní o -2.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu V2EX (V2EX)

$ 5.83M
--
$ 5.83M
1000.00M
999,999,278.658802
Aktuální tržní kapitalizace V2EX je $ 5.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu V2EX je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999278.658802. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.83M.

Historie cen v USD pro V2EX (V2EX)

Během dnešního dne byla změna ceny V2EX na USD  $ +0.00011634.
Za posledních 30 dní byla změna ceny V2EX na USD  $ -0.0018866349.
Za posledních 60 dní byla změna ceny V2EX na USD  $ -0.0036670526.
Za posledních 90 dní byla změna ceny V2EX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00011634+2.04%
30 dní$ -0.0018866349-32.34%
60 dní$ -0.0036670526-62.86%
90 dní$ 0--

Co je V2EX (V2EX)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny V2EX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít V2EX (V2EX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva V2EX (V2EX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro V2EX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny V2EX!

V2EX na místní měny

Tokenomika pro V2EX (V2EX)

Pochopení tokenomiky V2EX (V2EX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu V2EX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně V2EX (V2EX)

Jakou hodnotu má dnes V2EX (V2EX)?
Aktuální cena V2EX v USD je 0.00583326 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena V2EX v USD?
Aktuální cena V2EX v USD je $ 0.00583326. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace V2EX?
Tržní kapitalizace V2EX je $ 5.83M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem V2EX v oběhu?
Objem V2EX v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) V2EX?
V2EX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01572952 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) V2EX?
V2EX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0052682 USD.
Jaký je objem obchodování V2EX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování V2EX je -- USD.
Dosáhne V2EX letos vyšší ceny?
V2EX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenV2EX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se V2EX (V2EX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

