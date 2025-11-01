BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena USIC je 0.00000119 USD. Sledujte aktualizace cen USI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USI.Dnešní aktuální cena USIC je 0.00000119 USD. Sledujte aktualizace cen USI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USI.

Více informací o USI

Informace o ceně USI

Co je to USI

Bílá kniha pro USI

Oficiální webové stránky USI

Tokenomika pro USI

Předpověď cen USI

Logo USIC

USIC Cena (USI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USI na USD

+2.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny USIC (USI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:14:26 (UTC+8)

Informace o ceně USIC (USI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000114
$ 0.00000114$ 0.00000114
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000121
$ 0.00000121$ 0.00000121
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000114
$ 0.00000114$ 0.00000114

$ 0.00000121
$ 0.00000121$ 0.00000121

$ 0.00000366
$ 0.00000366$ 0.00000366

$ 0.00000101
$ 0.00000101$ 0.00000101

+0.02%

-1.41%

+7.71%

+7.71%

Cena USIC (USI) v reálném čase je $0.00000119. Za posledních 24 hodin se USI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000114 do maxima $ 0.00000121, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USI v historii je $ 0.00000366, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000101.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USI se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -1.41% a za posledních 7 dní o +7.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu USIC (USI)

$ 119.07K
$ 119.07K$ 119.07K

$ 119.07K
$ 119.07K$ 119.07K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Aktuální tržní kapitalizace USIC je $ 119.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USI je 100.00B, přičemž celková zásoba je 99999999999.99998. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 119.07K.

Historie cen v USD pro USIC (USI)

Během dnešního dne byla změna ceny USIC na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny USIC na USD  $ -0.0000002823.
Za posledních 60 dní byla změna ceny USIC na USD  $ -0.0000005822.
Za posledních 90 dní byla změna ceny USIC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.41%
30 dní$ -0.0000002823-23.72%
60 dní$ -0.0000005822-48.93%
90 dní$ 0--

Co je USIC (USI)

$USI is the native token powering the USIC Labs ecosystem — a decentralized platform built to tokenize music and empower artists. USIC Labs transforms music into digital assets while offering innovative mini streaming tools that create new revenue channels and fan experiences. Explore a world of music, resources, and opportunities designed to support creators and reshape the future of audio ownership and access.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny USIC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít USIC (USI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva USIC (USI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro USIC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny USIC!

USI na místní měny

Tokenomika pro USIC (USI)

Pochopení tokenomiky USIC (USI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně USIC (USI)

Jakou hodnotu má dnes USIC (USI)?
Aktuální cena USI v USD je 0.00000119 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USI v USD?
Aktuální cena USI v USD je $ 0.00000119. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace USIC?
Tržní kapitalizace USI je $ 119.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USI v oběhu?
Objem USI v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USI?
USI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000366 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USI?
USI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000101 USD.
Jaký je objem obchodování USI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USI je -- USD.
Dosáhne USI letos vyšší ceny?
USI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:14:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se USIC (USI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

