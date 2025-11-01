BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena USDai je 1.009 USD. Sledujte aktualizace cen USDAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDAI.Dnešní aktuální cena USDai je 1.009 USD. Sledujte aktualizace cen USDAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USDAI.

USDai Cena (USDAI)

$1.009
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny USDai (USDAI)
Informace o ceně USDai (USDAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.006
Nejnižší za 24 h
$ 1.012
Nejvyšší za 24 h

$ 1.006
$ 1.012
$ 1.19
$ 0.769779
-0.04%

+0.04%

-0.58%

-0.58%

Cena USDai (USDAI) v reálném čase je $1.009. Za posledních 24 hodin se USDAI obchodoval v rozmezí od minima $ 1.006 do maxima $ 1.012, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USDAI v historii je $ 1.19, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.769779.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USDAI se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +0.04% a za posledních 7 dní o -0.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu USDai (USDAI)

$ 584.05M
--
$ 584.05M
578.98M
578,975,320.9419856
Aktuální tržní kapitalizace USDai je $ 584.05M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USDAI je 578.98M, přičemž celková zásoba je 578975320.9419856. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 584.05M.

Historie cen v USD pro USDai (USDAI)

Během dnešního dne byla změna ceny USDai na USD  $ +0.0004269.
Za posledních 30 dní byla změna ceny USDai na USD  $ -0.0344997280.
Za posledních 60 dní byla změna ceny USDai na USD  $ -0.0019475718.
Za posledních 90 dní byla změna ceny USDai na USD  $ +0.0160066789806071.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0004269+0.04%
30 dní$ -0.0344997280-3.41%
60 dní$ -0.0019475718-0.19%
90 dní$ +0.0160066789806071+1.61%

Co je USDai (USDAI)

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny USDai (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít USDai (USDAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva USDai (USDAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro USDai.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny USDai!

USDAI na místní měny

Tokenomika pro USDai (USDAI)

Pochopení tokenomiky USDai (USDAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USDAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně USDai (USDAI)

Jakou hodnotu má dnes USDai (USDAI)?
Aktuální cena USDAI v USD je 1.009 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USDAI v USD?
Aktuální cena USDAI v USD je $ 1.009. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace USDai?
Tržní kapitalizace USDAI je $ 584.05M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USDAI v oběhu?
Objem USDAI v oběhu je 578.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USDAI?
USDAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.19 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USDAI?
USDAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.769779 USD.
Jaký je objem obchodování USDAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USDAI je -- USD.
Dosáhne USDAI letos vyšší ceny?
USDAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSDAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se USDai (USDAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

