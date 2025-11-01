BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UpTop je 0.00344342 USD. Sledujte aktualizace cen UPTOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UPTOP.

UpTop Cena (UPTOP)

Aktuální cena 1 UPTOP na USD

$0.00344036
-4.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny UpTop (UPTOP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:04 (UTC+8)

Informace o ceně UpTop (UPTOP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00343565
Nejnižší za 24 h
$ 0.00361316
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00343565
$ 0.00361316
$ 0.04540951
$ 0.00269655
+0.07%

-4.30%

-5.76%

-5.76%

Cena UpTop (UPTOP) v reálném čase je $0.00344342. Za posledních 24 hodin se UPTOP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00343565 do maxima $ 0.00361316, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UPTOP v historii je $ 0.04540951, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00269655.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UPTOP se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -4.30% a za posledních 7 dní o -5.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UpTop (UPTOP)

$ 723.12K
--
$ 3.44M
210.00M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace UpTop je $ 723.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UPTOP je 210.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.44M.

Historie cen v USD pro UpTop (UPTOP)

Během dnešního dne byla změna ceny UpTop na USD  $ -0.000155068155500567.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UpTop na USD  $ -0.0015450332.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UpTop na USD  $ -0.0019626312.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UpTop na USD  $ -0.00676724147138994.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000155068155500567-4.30%
30 dní$ -0.0015450332-44.86%
60 dní$ -0.0019626312-56.99%
90 dní$ -0.00676724147138994-66.27%

Co je UpTop (UPTOP)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj UpTop (UPTOP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny UpTop (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UpTop (UPTOP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UpTop (UPTOP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UpTop.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UpTop!

Tokenomika pro UpTop (UPTOP)

Pochopení tokenomiky UpTop (UPTOP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UPTOP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UpTop (UPTOP)

Jakou hodnotu má dnes UpTop (UPTOP)?
Aktuální cena UPTOP v USD je 0.00344342 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UPTOP v USD?
Aktuální cena UPTOP v USD je $ 0.00344342. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UpTop?
Tržní kapitalizace UPTOP je $ 723.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UPTOP v oběhu?
Objem UPTOP v oběhu je 210.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UPTOP?
UPTOP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04540951 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UPTOP?
UPTOP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00269655 USD.
Jaký je objem obchodování UPTOP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UPTOP je -- USD.
Dosáhne UPTOP letos vyšší ceny?
UPTOP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUPTOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:36:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se UpTop (UPTOP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

