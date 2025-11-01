BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Unstable Tit je 0.00005227 USD. Sledujte aktualizace cen UST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UST.Dnešní aktuální cena Unstable Tit je 0.00005227 USD. Sledujte aktualizace cen UST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UST.

Více informací o UST

Informace o ceně UST

Co je to UST

Oficiální webové stránky UST

Tokenomika pro UST

Předpověď cen UST

Unstable Tit Cena (UST)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UST na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unstable Tit (UST)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:30:23 (UTC+8)

Informace o ceně Unstable Tit (UST) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00382655
$ 0.00382655$ 0.00382655

$ 0.00005227
$ 0.00005227$ 0.00005227

--

--

0.00%

0.00%

Cena Unstable Tit (UST) v reálném čase je $0.00005227. Za posledních 24 hodin se UST obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UST v historii je $ 0.00382655, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005227.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UST se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unstable Tit (UST)

$ 52.27K
$ 52.27K$ 52.27K

--
----

$ 52.27K
$ 52.27K$ 52.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Unstable Tit je $ 52.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UST je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 52.27K.

Historie cen v USD pro Unstable Tit (UST)

Během dnešního dne byla změna ceny Unstable Tit na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unstable Tit na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unstable Tit na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unstable Tit na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Unstable Tit (UST)

First ever emotional asset now ultra unstable You can't fight inflation with flat coins.

CA: 0xeC4abc31E35bA30350EEaa4c06e841CCDC9D8e00 Unstable Tit. u buy it during a breakdown. wake up rich, or wake up crying. High volatility!!! Made for unstable people. 0 utility. 100% bounce potential. Get jiggly or die trying. $UST is a highly unstable meme asset with no utility, no roadmap, and no emotional support hotline. This is not financial advice — it’s a spiritual experience. Buy only if ur built different.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Unstable Tit (UST)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Unstable Tit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unstable Tit (UST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unstable Tit (UST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unstable Tit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unstable Tit!

UST na místní měny

Tokenomika pro Unstable Tit (UST)

Pochopení tokenomiky Unstable Tit (UST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unstable Tit (UST)

Jakou hodnotu má dnes Unstable Tit (UST)?
Aktuální cena UST v USD je 0.00005227 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UST v USD?
Aktuální cena UST v USD je $ 0.00005227. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unstable Tit?
Tržní kapitalizace UST je $ 52.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UST v oběhu?
Objem UST v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UST?
UST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00382655 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UST?
UST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005227 USD.
Jaký je objem obchodování UST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UST je -- USD.
Dosáhne UST letos vyšší ceny?
UST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUST, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:30:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unstable Tit (UST)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

