BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Unit Solana je 186.33 USD. Sledujte aktualizace cen USOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USOL.Dnešní aktuální cena Unit Solana je 186.33 USD. Sledujte aktualizace cen USOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USOL.

Více informací o USOL

Informace o ceně USOL

Co je to USOL

Tokenomika pro USOL

Předpověď cen USOL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Unit Solana

Unit Solana Cena (USOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USOL na USD

$186.29
$186.29$186.29
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unit Solana (USOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:39 (UTC+8)

Informace o ceně Unit Solana (USOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 184.38
$ 184.38$ 184.38
Nejnižší za 24 h
$ 189.69
$ 189.69$ 189.69
Nejvyšší za 24 h

$ 184.38
$ 184.38$ 184.38

$ 189.69
$ 189.69$ 189.69

$ 253.02
$ 253.02$ 253.02

$ 143.23
$ 143.23$ 143.23

+0.15%

-0.00%

-4.39%

-4.39%

Cena Unit Solana (USOL) v reálném čase je $186.33. Za posledních 24 hodin se USOL obchodoval v rozmezí od minima $ 184.38 do maxima $ 189.69, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USOL v historii je $ 253.02, zatímco nejnižší cena v historii je $ 143.23.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USOL se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -0.00% a za posledních 7 dní o -4.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unit Solana (USOL)

$ 25.97M
$ 25.97M$ 25.97M

--
----

$ 93.16B
$ 93.16B$ 93.16B

139.36K
139.36K 139.36K

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Unit Solana je $ 25.97M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USOL je 139.36K, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 93.16B.

Historie cen v USD pro Unit Solana (USOL)

Během dnešního dne byla změna ceny Unit Solana na USD  $ -0.0031209334117.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unit Solana na USD  $ -30.4903704120.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unit Solana na USD  $ -15.4449123330.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unit Solana na USD  $ +25.2963783307486.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0031209334117-0.00%
30 dní$ -30.4903704120-16.36%
60 dní$ -15.4449123330-8.28%
90 dní$ +25.2963783307486+15.71%

Co je Unit Solana (USOL)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Unit Solana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unit Solana (USOL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unit Solana (USOL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unit Solana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unit Solana!

USOL na místní měny

Tokenomika pro Unit Solana (USOL)

Pochopení tokenomiky Unit Solana (USOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unit Solana (USOL)

Jakou hodnotu má dnes Unit Solana (USOL)?
Aktuální cena USOL v USD je 186.33 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USOL v USD?
Aktuální cena USOL v USD je $ 186.33. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unit Solana?
Tržní kapitalizace USOL je $ 25.97M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USOL v oběhu?
Objem USOL v oběhu je 139.36K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USOL?
USOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 253.02 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USOL?
USOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 143.23 USD.
Jaký je objem obchodování USOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USOL je -- USD.
Dosáhne USOL letos vyšší ceny?
USOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unit Solana (USOL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.86
$110,081.86$110,081.86

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.29
$3,874.29$3,874.29

+0.34%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02519
$0.02519$0.02519

-21.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.29
$3,874.29$3,874.29

+0.34%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.86
$110,081.86$110,081.86

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.88
$1,088.88$1,088.88

+0.41%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08009
$0.08009$0.08009

+60.18%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.28400
$0.28400$0.28400

+1,320.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.28400
$0.28400$0.28400

+1,320.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00246
$0.00246$0.00246

+105.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040639
$0.0040639$0.0040639

+107.13%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%