Dnešní aktuální cena UltraXRP je 2,42 USD. Sledujte aktualizace cen ULTRAXRP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ULTRAXRP.

Více informací o ULTRAXRP

Informace o ceně ULTRAXRP

Co je to ULTRAXRP

Oficiální webové stránky ULTRAXRP

Tokenomika pro ULTRAXRP

Předpověď cen ULTRAXRP

Logo UltraXRP

UltraXRP Cena (ULTRAXRP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ULTRAXRP na USD

$2,42
+0,20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny UltraXRP (ULTRAXRP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:29:55 (UTC+8)

Informace o ceně UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 2,39
Nejnižší za 24 h
$ 2,44
Nejvyšší za 24 h

$ 2,39
$ 2,44
$ 3,61
$ 2,09
+0,05%

+0,23%

-1,63%

-1,63%

Cena UltraXRP (ULTRAXRP) v reálném čase je $2,42. Za posledních 24 hodin se ULTRAXRP obchodoval v rozmezí od minima $ 2,39 do maxima $ 2,44, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ULTRAXRP v historii je $ 3,61, zatímco nejnižší cena v historii je $ 2,09.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ULTRAXRP se za poslední hodinu změnila o +0,05%, za 24 hodin o +0,23% a za posledních 7 dní o -1,63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UltraXRP (ULTRAXRP)

$ 41,16K
--
$ 41,16K
16,97K
16 972,66151399082
Aktuální tržní kapitalizace UltraXRP je $ 41,16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ULTRAXRP je 16,97K, přičemž celková zásoba je 16972.66151399082. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 41,16K.

Historie cen v USD pro UltraXRP (ULTRAXRP)

Během dnešního dne byla změna ceny UltraXRP na USD  $ +0,00562849.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UltraXRP na USD  $ -0,4895843920.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UltraXRP na USD  $ -0,4642847440.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UltraXRP na USD  $ -0,560893793317368.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0,00562849+0,23%
30 dní$ -0,4895843920-20,23%
60 dní$ -0,4642847440-19,18%
90 dní$ -0,560893793317368-18,81%

Co je UltraXRP (ULTRAXRP)

UltraXRP is a decentralized, auto-yielding token pegged 1:1 with XRP, designed to deliver passive, frictionless rewards through a self-reflecting mechanism. It operates within the UltraBlue ecosystem, which leverages automated liquidity, arbitrage, and conversion fees to generate sustainable yield. The token is backed by XRP and stores the underlying asset within its smart contract, allowing holders to benefit from price exposure to XRP while earning rewards without staking or custody requirements. UltraXRP functions as both a reward-bearing asset and a component of broader cross-token liquidity pools in the RocketFi ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj UltraXRP (ULTRAXRP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny UltraXRP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UltraXRP (ULTRAXRP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UltraXRP (ULTRAXRP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UltraXRP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UltraXRP!

ULTRAXRP na místní měny

Tokenomika pro UltraXRP (ULTRAXRP)

Pochopení tokenomiky UltraXRP (ULTRAXRP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ULTRAXRP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UltraXRP (ULTRAXRP)

Jakou hodnotu má dnes UltraXRP (ULTRAXRP)?
Aktuální cena ULTRAXRP v USD je 2,42 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ULTRAXRP v USD?
Aktuální cena ULTRAXRP v USD je $ 2,42. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UltraXRP?
Tržní kapitalizace ULTRAXRP je $ 41,16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ULTRAXRP v oběhu?
Objem ULTRAXRP v oběhu je 16,97K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ULTRAXRP?
ULTRAXRP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3,61 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ULTRAXRP?
ULTRAXRP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 2,09 USD.
Jaký je objem obchodování ULTRAXRP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ULTRAXRP je -- USD.
Dosáhne ULTRAXRP letos vyšší ceny?
ULTRAXRP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenULTRAXRP, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se UltraXRP (ULTRAXRP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

