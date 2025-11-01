BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TTAJ je 0.0029068 USD. Sledujte aktualizace cen TTAJ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

TTAJ Cena (TTAJ)

Aktuální cena 1 TTAJ na USD

$0.00290386
$0.00290386$0.00290386
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny TTAJ (TTAJ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:09 (UTC+8)

Informace o ceně TTAJ (TTAJ) (USD)

$ 0.00283171
$ 0.00283171$ 0.00283171
$ 0.0044095
$ 0.0044095$ 0.0044095
$ 0.00283171
$ 0.00283171$ 0.00283171

$ 0.0044095
$ 0.0044095$ 0.0044095

$ 0.00996565
$ 0.00996565$ 0.00996565

$ 0.00272401
$ 0.00272401$ 0.00272401

Cena TTAJ (TTAJ) v reálném čase je $0.0029068. Za posledních 24 hodin se TTAJ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00283171 do maxima $ 0.0044095, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TTAJ v historii je $ 0.00996565, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00272401.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TTAJ se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -33.03% a za posledních 7 dní o -34.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 322.33K
$ 322.33K$ 322.33K

--
----

$ 322.33K
$ 322.33K$ 322.33K

111.00M
111.00M 111.00M

111,000,000.0
111,000,000.0 111,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace TTAJ je $ 322.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TTAJ je 111.00M, přičemž celková zásoba je 111000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 322.33K.

Historie cen v USD pro TTAJ (TTAJ)

Během dnešního dne byla změna ceny TTAJ na USD  $ -0.001433795840049886.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TTAJ na USD  $ -0.0014030303.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TTAJ na USD  $ -0.0015989949.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TTAJ na USD  $ -0.002256965989984923.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.001433795840049886-33.03%
30 dní$ -0.0014030303-48.26%
60 dní$ -0.0015989949-55.00%
90 dní$ -0.002256965989984923-43.70%

Co je TTAJ (TTAJ)

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny TTAJ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TTAJ (TTAJ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TTAJ (TTAJ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TTAJ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TTAJ!

TTAJ na místní měny

Tokenomika pro TTAJ (TTAJ)

Pochopení tokenomiky TTAJ (TTAJ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TTAJ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TTAJ (TTAJ)

Jakou hodnotu má dnes TTAJ (TTAJ)?
Aktuální cena TTAJ v USD je 0.0029068 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TTAJ v USD?
Aktuální cena TTAJ v USD je $ 0.0029068. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TTAJ?
Tržní kapitalizace TTAJ je $ 322.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TTAJ v oběhu?
Objem TTAJ v oběhu je 111.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TTAJ?
TTAJ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00996565 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TTAJ?
TTAJ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00272401 USD.
Jaký je objem obchodování TTAJ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TTAJ je -- USD.
Dosáhne TTAJ letos vyšší ceny?
TTAJ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTTAJ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:09 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

