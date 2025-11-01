BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TruthAiSwarm je 0.00006849 USD. Sledujte aktualizace cen TRUTHAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRUTHAI.

Více informací o TRUTHAI

Informace o ceně TRUTHAI

Co je to TRUTHAI

Oficiální webové stránky TRUTHAI

Tokenomika pro TRUTHAI

Předpověď cen TRUTHAI

Logo TruthAiSwarm

TruthAiSwarm Cena (TRUTHAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRUTHAI na USD

-0.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny TruthAiSwarm (TRUTHAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:47 (UTC+8)

Informace o ceně TruthAiSwarm (TRUTHAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.48%

-4.96%

-4.96%

Cena TruthAiSwarm (TRUTHAI) v reálném čase je $0.00006849. Za posledních 24 hodin se TRUTHAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00006829 do maxima $ 0.00006922, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRUTHAI v historii je $ 0.0001489, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000401.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRUTHAI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.48% a za posledních 7 dní o -4.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Aktuální tržní kapitalizace TruthAiSwarm je $ 67.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRUTHAI je 979.30M, přičemž celková zásoba je 979297914.712274. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 67.07K.

Historie cen v USD pro TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Během dnešního dne byla změna ceny TruthAiSwarm na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TruthAiSwarm na USD  $ -0.0000333591.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TruthAiSwarm na USD  $ -0.0000206126.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TruthAiSwarm na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.48%
30 dní$ -0.0000333591-48.70%
60 dní$ -0.0000206126-30.09%
90 dní$ 0--

Co je TruthAiSwarm (TRUTHAI)

TruthAlSwarm is a decentralized intelligence system powered by blockchain technology, focusing on truth and transparency. It operates as an Al-driven platform integrated with cryptocurrency chains, ensuring data integrity, accountability, and immutability. Truth Al Swarm is dedicated to becoming the pinnacle of artificial intelligence, leveraging blockchain technology to ensure transparency, accuracy, and integrity. Our journey is one of continuous refinement, fueled by collaboration and a commitment to truth. With every iteration, Truth Al Swarm moves closer to becoming the most reliable and intelligent Al solution globally. Together, we build a future where truth is indisputable.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TruthAiSwarm (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TruthAiSwarm (TRUTHAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TruthAiSwarm (TRUTHAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TruthAiSwarm.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TruthAiSwarm!

TRUTHAI na místní měny

Tokenomika pro TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Pochopení tokenomiky TruthAiSwarm (TRUTHAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRUTHAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Jakou hodnotu má dnes TruthAiSwarm (TRUTHAI)?
Aktuální cena TRUTHAI v USD je 0.00006849 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRUTHAI v USD?
Aktuální cena TRUTHAI v USD je $ 0.00006849. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TruthAiSwarm?
Tržní kapitalizace TRUTHAI je $ 67.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRUTHAI v oběhu?
Objem TRUTHAI v oběhu je 979.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRUTHAI?
TRUTHAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0001489 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRUTHAI?
TRUTHAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000401 USD.
Jaký je objem obchodování TRUTHAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRUTHAI je -- USD.
Dosáhne TRUTHAI letos vyšší ceny?
TRUTHAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRUTHAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

