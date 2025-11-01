BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Figma je 47.97 USD. Sledujte aktualizace cen FIGON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIGON.Dnešní aktuální cena Figma je 47.97 USD. Sledujte aktualizace cen FIGON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIGON.

Více informací o FIGON

Informace o ceně FIGON

Co je to FIGON

Oficiální webové stránky FIGON

Tokenomika pro FIGON

Předpověď cen FIGON

Historie FIGON

Průvodce nákupem (FIGON)

Převodník FIGON na fiat měnu

FIGON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Figma

Kurz Figma(FIGON)

Aktuální cena 1 FIGON na USD

$47.96
$47.96$47.96
-1.66%1D
USD
Graf aktuální ceny Figma (FIGON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:36 (UTC+8)

Informace o ceně Figma (FIGON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 47
$ 47$ 47
Nejnižší za 24 h
$ 55.46
$ 55.46$ 55.46
Nejvyšší za 24 h

$ 47
$ 47$ 47

$ 55.46
$ 55.46$ 55.46

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 47.216402818294576
$ 47.216402818294576$ 47.216402818294576

-0.17%

-1.66%

-11.17%

-11.17%

Cena Figma (FIGON) v reálném čase je $ 47.97. Za posledních 24 hodin se FIGON obchodoval v rozmezí od minima $ 47 do maxima $ 55.46, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIGON v historii je $ 71.95000313657503, zatímco nejnižší cena v historii je $ 47.216402818294576.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIGON se za poslední hodinu změnila o -0.17%, za 24 hodin o -1.66% a za posledních 7 dní o -11.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Figma (FIGON)

No.2607

$ 401.18K
$ 401.18K$ 401.18K

$ 80.67K
$ 80.67K$ 80.67K

$ 401.18K
$ 401.18K$ 401.18K

8.36K
8.36K 8.36K

8,363.15287247
8,363.15287247 8,363.15287247

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Figma je $ 401.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 80.67K. Objem v oběhu FIGON je 8.36K, přičemž celková zásoba je 8363.15287247. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 401.18K.

Historie cen v USD pro Figma (FIGON)

Sledujte změny cen Figma pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.8096-1.66%
30 dní$ -2.76-5.45%
60 dní$ +17.97+59.90%
90 dní$ +17.97+59.90%
Změna ceny Figma dnes

Dnes zaznamenal FIGON změnu o $ -0.8096 (-1.66%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Figma za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -2.76 (-5.45%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Figma za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FIGON ke změně o $ +17.97 (+59.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Figma za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +17.97 (+59.90%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Figma (FIGON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Figma.

Co je Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Figma investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FIGONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Figma na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Figma a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Figma (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Figma (FIGON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Figma (FIGON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Figma.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Figma!

Tokenomika pro Figma (FIGON)

Pochopení tokenomiky Figma (FIGON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FIGON hned teď!

Jak nakupovat Figma (FIGON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Figma? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Figma podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FIGON na místní měny

1 Figma(FIGON) na VND
1,262,330.55
1 Figma(FIGON) na AUD
A$72.9144
1 Figma(FIGON) na GBP
36.4572
1 Figma(FIGON) na EUR
41.2542
1 Figma(FIGON) na USD
$47.97
1 Figma(FIGON) na MYR
RM200.9943
1 Figma(FIGON) na TRY
2,016.1791
1 Figma(FIGON) na JPY
¥7,339.41
1 Figma(FIGON) na ARS
ARS$69,021.1548
1 Figma(FIGON) na RUB
3,856.3083
1 Figma(FIGON) na INR
4,261.6548
1 Figma(FIGON) na IDR
Rp799,499.6802
1 Figma(FIGON) na PHP
2,815.3593
1 Figma(FIGON) na EGP
￡E.2,256.9885
1 Figma(FIGON) na BRL
R$257.5989
1 Figma(FIGON) na CAD
C$67.158
1 Figma(FIGON) na BDT
5,867.6904
1 Figma(FIGON) na NGN
69,420.7449
1 Figma(FIGON) na COP
$184,499.8155
1 Figma(FIGON) na ZAR
R.832.2795
1 Figma(FIGON) na UAH
2,012.3415
1 Figma(FIGON) na TZS
T.Sh.118,152.5085
1 Figma(FIGON) na VES
Bs10,601.37
1 Figma(FIGON) na CLP
$45,187.74
1 Figma(FIGON) na PKR
Rs13,474.2933
1 Figma(FIGON) na KZT
25,421.2218
1 Figma(FIGON) na THB
฿1,545.5934
1 Figma(FIGON) na TWD
NT$1,476.9963
1 Figma(FIGON) na AED
د.إ176.0499
1 Figma(FIGON) na CHF
Fr38.376
1 Figma(FIGON) na HKD
HK$372.7269
1 Figma(FIGON) na AMD
֏18,358.119
1 Figma(FIGON) na MAD
.د.م443.7225
1 Figma(FIGON) na MXN
$890.3232
1 Figma(FIGON) na SAR
ريال179.8875
1 Figma(FIGON) na ETB
Br7,397.9334
1 Figma(FIGON) na KES
KSh6,197.2443
1 Figma(FIGON) na JOD
د.أ34.01073
1 Figma(FIGON) na PLN
176.5296
1 Figma(FIGON) na RON
лв211.5477
1 Figma(FIGON) na SEK
kr454.7556
1 Figma(FIGON) na BGN
лв81.0693
1 Figma(FIGON) na HUF
Ft16,140.4659
1 Figma(FIGON) na CZK
1,011.6873
1 Figma(FIGON) na KWD
د.ك14.67882
1 Figma(FIGON) na ILS
155.9025
1 Figma(FIGON) na BOB
Bs331.4727
1 Figma(FIGON) na AZN
81.549
1 Figma(FIGON) na TJS
SM441.8037
1 Figma(FIGON) na GEL
129.9987
1 Figma(FIGON) na AOA
Kz43,968.8223
1 Figma(FIGON) na BHD
.د.ب18.03672
1 Figma(FIGON) na BMD
$47.97
1 Figma(FIGON) na DKK
kr310.3659
1 Figma(FIGON) na HNL
L1,262.5704
1 Figma(FIGON) na MUR
2,194.1478
1 Figma(FIGON) na NAD
$828.9216
1 Figma(FIGON) na NOK
kr485.4564
1 Figma(FIGON) na NZD
$83.4678
1 Figma(FIGON) na PAB
B/.47.97
1 Figma(FIGON) na PGK
K201.9537
1 Figma(FIGON) na QAR
ر.ق174.6108
1 Figma(FIGON) na RSD
дин.4,872.7926
1 Figma(FIGON) na UZS
soʻm577,951.6743
1 Figma(FIGON) na ALL
L4,020.3657
1 Figma(FIGON) na ANG
ƒ85.8663
1 Figma(FIGON) na AWG
ƒ85.8663
1 Figma(FIGON) na BBD
$95.94
1 Figma(FIGON) na BAM
KM80.5896
1 Figma(FIGON) na BIF
Fr141,895.26
1 Figma(FIGON) na BND
$62.361
1 Figma(FIGON) na BSD
$47.97
1 Figma(FIGON) na JMD
$7,706.8602
1 Figma(FIGON) na KHR
192,650.3982
1 Figma(FIGON) na KMF
Fr20,435.22
1 Figma(FIGON) na LAK
1,042,826.0661
1 Figma(FIGON) na LKR
රු14,620.2966
1 Figma(FIGON) na MDL
L810.693
1 Figma(FIGON) na MGA
Ar216,080.865
1 Figma(FIGON) na MOP
P384.2397
1 Figma(FIGON) na MVR
733.941
1 Figma(FIGON) na MWK
MK83,281.1967
1 Figma(FIGON) na MZN
MT3,065.283
1 Figma(FIGON) na NPR
रु6,810.7806
1 Figma(FIGON) na PYG
340,203.24
1 Figma(FIGON) na RWF
Fr69,700.41
1 Figma(FIGON) na SBD
$394.7931
1 Figma(FIGON) na SCR
655.2702
1 Figma(FIGON) na SRD
$1,846.845
1 Figma(FIGON) na SVC
$419.7375
1 Figma(FIGON) na SZL
L832.2795
1 Figma(FIGON) na TMT
m167.895
1 Figma(FIGON) na TND
د.ت140.88789
1 Figma(FIGON) na TTD
$324.7569
1 Figma(FIGON) na UGX
Sh167,127.48
1 Figma(FIGON) na XAF
Fr27,103.05
1 Figma(FIGON) na XCD
$129.519
1 Figma(FIGON) na XOF
Fr27,103.05
1 Figma(FIGON) na XPF
Fr4,892.94
1 Figma(FIGON) na BWP
P644.7168
1 Figma(FIGON) na BZD
$96.4197
1 Figma(FIGON) na CVE
$4,580.6553
1 Figma(FIGON) na DJF
Fr8,490.69
1 Figma(FIGON) na DOP
$3,074.3973
1 Figma(FIGON) na DZD
د.ج6,235.1406
1 Figma(FIGON) na FJD
$108.4122
1 Figma(FIGON) na GNF
Fr417,099.15
1 Figma(FIGON) na GTQ
Q367.9299
1 Figma(FIGON) na GYD
$10,045.8774
1 Figma(FIGON) na ISK
kr5,996.25

Zdroj Figma

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Figma, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Figma
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Figma

Jakou hodnotu má dnes Figma (FIGON)?
Aktuální cena FIGON v USD je 47.97 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FIGON v USD?
Aktuální cena FIGON v USD je $ 47.97. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Figma?
Tržní kapitalizace FIGON je $ 401.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FIGON v oběhu?
Objem FIGON v oběhu je 8.36K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FIGON?
FIGON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 71.95000313657503 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FIGON?
FIGON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 47.216402818294576 USD.
Jaký je objem obchodování FIGON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FIGON je $ 80.67K USD.
Dosáhne FIGON letos vyšší ceny?
FIGON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFIGON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:51:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Figma (FIGON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod FIGON na USD

Částka

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 47.97 USD

Obchodujte FIGON

FIGON/USDT
$47.96
$47.96$47.96
-1.60%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,992.77
$109,992.77$109,992.77

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.72
$3,854.72$3,854.72

-0.15%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02504
$0.02504$0.02504

-22.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-1.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.72
$3,854.72$3,854.72

-0.15%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,992.77
$109,992.77$109,992.77

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-1.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5011
$2.5011$2.5011

-0.90%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.40
$1,085.40$1,085.40

+0.09%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000768
$0.0000768$0.0000768

+53.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000554
$0.000554$0.000554

+177.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20958
$0.20958$0.20958

+50.57%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004623
$0.0004623$0.0004623

+43.70%