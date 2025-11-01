Trench Digger Cena (TRENCH)
Cena Trench Digger (TRENCH) v reálném čase je $0.03006376. Za posledních 24 hodin se TRENCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03004169 do maxima $ 0.03136054, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRENCH v historii je $ 0.524208, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02922898.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRENCH se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -0.74% a za posledních 7 dní o -38.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Trench Digger je $ 30.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRENCH je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.06K.
Během dnešního dne byla změna ceny Trench Digger na USD $ -0.00022633376124483.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Trench Digger na USD $ -0.0190682253.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Trench Digger na USD $ -0.0264276083.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Trench Digger na USD $ -0.2058115599016411.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00022633376124483
|-0.74%
|30 dní
|$ -0.0190682253
|-63.42%
|60 dní
|$ -0.0264276083
|-87.90%
|90 dní
|$ -0.2058115599016411
|-87.25%
TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.
Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.
Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.
