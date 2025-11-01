BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Trench Digger je 0.03006376 USD. Sledujte aktualizace cen TRENCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRENCH.

Více informací o TRENCH

Informace o ceně TRENCH

Co je to TRENCH

Oficiální webové stránky TRENCH

Tokenomika pro TRENCH

Předpověď cen TRENCH

Logo Trench Digger

Trench Digger Cena (TRENCH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRENCH na USD

$0.03006376
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Trench Digger (TRENCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:17 (UTC+8)

Informace o ceně Trench Digger (TRENCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03004169
Nejnižší za 24 h
$ 0.03136054
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03004169
$ 0.03136054
$ 0.524208
$ 0.02922898
+0.06%

-0.74%

-38.37%

-38.37%

Cena Trench Digger (TRENCH) v reálném čase je $0.03006376. Za posledních 24 hodin se TRENCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03004169 do maxima $ 0.03136054, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRENCH v historii je $ 0.524208, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02922898.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRENCH se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -0.74% a za posledních 7 dní o -38.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trench Digger (TRENCH)

$ 30.06K
--
$ 30.06K
1.00M
1,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Trench Digger je $ 30.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRENCH je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.06K.

Historie cen v USD pro Trench Digger (TRENCH)

Během dnešního dne byla změna ceny Trench Digger na USD  $ -0.00022633376124483.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Trench Digger na USD  $ -0.0190682253.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Trench Digger na USD  $ -0.0264276083.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Trench Digger na USD  $ -0.2058115599016411.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00022633376124483-0.74%
30 dní$ -0.0190682253-63.42%
60 dní$ -0.0264276083-87.90%
90 dní$ -0.2058115599016411-87.25%

Co je Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Trench Digger (TRENCH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Trench Digger (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trench Digger (TRENCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trench Digger (TRENCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trench Digger.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trench Digger!

TRENCH na místní měny

Tokenomika pro Trench Digger (TRENCH)

Pochopení tokenomiky Trench Digger (TRENCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRENCH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trench Digger (TRENCH)

Jakou hodnotu má dnes Trench Digger (TRENCH)?
Aktuální cena TRENCH v USD je 0.03006376 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRENCH v USD?
Aktuální cena TRENCH v USD je $ 0.03006376. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trench Digger?
Tržní kapitalizace TRENCH je $ 30.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRENCH v oběhu?
Objem TRENCH v oběhu je 1.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRENCH?
TRENCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.524208 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRENCH?
TRENCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02922898 USD.
Jaký je objem obchodování TRENCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRENCH je -- USD.
Dosáhne TRENCH letos vyšší ceny?
TRENCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRENCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Trench Digger (TRENCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

