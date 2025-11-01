BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Treehouse AVAX je 22.56 USD. Sledujte aktualizace cen TAVAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAVAX.

Treehouse AVAX Cena (TAVAX)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Treehouse AVAX (TAVAX)
Informace o ceně Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Cena Treehouse AVAX (TAVAX) v reálném čase je $22.56. Za posledních 24 hodin se TAVAX obchodoval v rozmezí od minima $ 22.05 do maxima $ 22.9, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAVAX v historii je $ 43.51, zatímco nejnižší cena v historii je $ 12.16.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAVAX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.20% a za posledních 7 dní o -5.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Treehouse AVAX je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TAVAX je 45.07K, přičemž celková zásoba je 45066.55613080542. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.02M.

Historie cen v USD pro Treehouse AVAX (TAVAX)

Během dnešního dne byla změna ceny Treehouse AVAX na USD  $ +0.04471703.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Treehouse AVAX na USD  $ -8.7132495360.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Treehouse AVAX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Treehouse AVAX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.04471703+0.20%
30 dní$ -8.7132495360-38.62%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Treehouse AVAX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Treehouse AVAX (TAVAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Treehouse AVAX (TAVAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Treehouse AVAX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Treehouse AVAX!

Tokenomika pro Treehouse AVAX (TAVAX)

Pochopení tokenomiky Treehouse AVAX (TAVAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAVAX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Treehouse AVAX (TAVAX)

Jakou hodnotu má dnes Treehouse AVAX (TAVAX)?
Aktuální cena TAVAX v USD je 22.56 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAVAX v USD?
Aktuální cena TAVAX v USD je $ 22.56. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Treehouse AVAX?
Tržní kapitalizace TAVAX je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAVAX v oběhu?
Objem TAVAX v oběhu je 45.07K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAVAX?
TAVAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 43.51 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAVAX?
TAVAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 12.16 USD.
Jaký je objem obchodování TAVAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAVAX je -- USD.
Dosáhne TAVAX letos vyšší ceny?
TAVAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAVAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Treehouse AVAX (TAVAX)

10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

