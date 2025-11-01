BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Treasury Coin je 0.00001119 USD. Sledujte aktualizace cen TREASURY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TREASURY.

Více informací o TREASURY

Informace o ceně TREASURY

Co je to TREASURY

Oficiální webové stránky TREASURY

Tokenomika pro TREASURY

Předpověď cen TREASURY

Logo Treasury Coin

Treasury Coin Cena (TREASURY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TREASURY na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Treasury Coin (TREASURY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:28:17 (UTC+8)

Informace o ceně Treasury Coin (TREASURY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00037436
$ 0.00037436$ 0.00037436

$ 0.00001093
$ 0.00001093$ 0.00001093

--

--

-5.68%

-5.68%

Cena Treasury Coin (TREASURY) v reálném čase je $0.00001119. Za posledních 24 hodin se TREASURY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TREASURY v historii je $ 0.00037436, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001093.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TREASURY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -5.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Treasury Coin (TREASURY)

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

--
----

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

995.70M
995.70M 995.70M

995,702,894.565559
995,702,894.565559 995,702,894.565559

Aktuální tržní kapitalizace Treasury Coin je $ 11.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TREASURY je 995.70M, přičemž celková zásoba je 995702894.565559. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.14K.

Historie cen v USD pro Treasury Coin (TREASURY)

Během dnešního dne byla změna ceny Treasury Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Treasury Coin na USD  $ -0.0000053178.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Treasury Coin na USD  $ -0.0000039061.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Treasury Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000053178-47.52%
60 dní$ -0.0000039061-34.90%
90 dní$ 0--

Co je Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Treasury Coin (TREASURY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Treasury Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Treasury Coin (TREASURY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Treasury Coin (TREASURY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Treasury Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Treasury Coin!

TREASURY na místní měny

Tokenomika pro Treasury Coin (TREASURY)

Pochopení tokenomiky Treasury Coin (TREASURY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TREASURY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Treasury Coin (TREASURY)

Jakou hodnotu má dnes Treasury Coin (TREASURY)?
Aktuální cena TREASURY v USD je 0.00001119 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TREASURY v USD?
Aktuální cena TREASURY v USD je $ 0.00001119. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Treasury Coin?
Tržní kapitalizace TREASURY je $ 11.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TREASURY v oběhu?
Objem TREASURY v oběhu je 995.70M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TREASURY?
TREASURY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00037436 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TREASURY?
TREASURY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001093 USD.
Jaký je objem obchodování TREASURY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TREASURY je -- USD.
Dosáhne TREASURY letos vyšší ceny?
TREASURY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTREASURY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:28:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Treasury Coin (TREASURY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

