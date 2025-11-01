BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Tracer je 0.00559292 USD. Sledujte aktualizace cen TRCR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRCR.

Více informací o TRCR

Informace o ceně TRCR

Co je to TRCR

Bílá kniha pro TRCR

Oficiální webové stránky TRCR

Tokenomika pro TRCR

Předpověď cen TRCR

Logo Tracer

Tracer Cena (TRCR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRCR na USD

$0.00559292
$0.00559292
-0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Tracer (TRCR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:11 (UTC+8)

Informace o ceně Tracer (TRCR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00550038
$ 0.00550038
Nejnižší za 24 h
$ 0.00568386
$ 0.00568386
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00550038
$ 0.00550038

$ 0.00568386
$ 0.00568386

$ 0.00622076
$ 0.00622076

$ 0.00550038
$ 0.00550038

+0.04%

-0.94%

-1.56%

-1.56%

Cena Tracer (TRCR) v reálném čase je $0.00559292. Za posledních 24 hodin se TRCR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00550038 do maxima $ 0.00568386, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRCR v historii je $ 0.00622076, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00550038.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRCR se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -0.94% a za posledních 7 dní o -1.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tracer (TRCR)

$ 4.24M
$ 4.24M

--
--

$ 69.91M
$ 69.91M

757.87M
757.87M

12,500,000,000.0
12,500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Tracer je $ 4.24M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRCR je 757.87M, přičemž celková zásoba je 12500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 69.91M.

Historie cen v USD pro Tracer (TRCR)

Během dnešního dne byla změna ceny Tracer na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tracer na USD  $ -0.0003526761.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tracer na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tracer na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.94%
30 dní$ -0.0003526761-6.30%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Tracer (TRCR)

Tracer is a blockchain-based infrastructure project designed to bring trust and liquidity to the carbon removal credit market. It leverages a dual-token model, TRCR and Carrot, to provide transparent funding, incentivize participation, and enable decentralized governance. By aligning blockchain technology with verified carbon removal projects, Tracer creates a scalable ecosystem for buyers and sellers of carbon credits.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Tracer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tracer (TRCR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tracer (TRCR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tracer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tracer!

TRCR na místní měny

Tokenomika pro Tracer (TRCR)

Pochopení tokenomiky Tracer (TRCR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRCR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tracer (TRCR)

Jakou hodnotu má dnes Tracer (TRCR)?
Aktuální cena TRCR v USD je 0.00559292 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRCR v USD?
Aktuální cena TRCR v USD je $ 0.00559292. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tracer?
Tržní kapitalizace TRCR je $ 4.24M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRCR v oběhu?
Objem TRCR v oběhu je 757.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRCR?
TRCR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00622076 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRCR?
TRCR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00550038 USD.
Jaký je objem obchodování TRCR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRCR je -- USD.
Dosáhne TRCR letos vyšší ceny?
TRCR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRCR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tracer (TRCR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

