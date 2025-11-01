Tokeo Cena (TOKE)
-0.09%
+1.36%
+1.19%
+1.19%
Cena Tokeo (TOKE) v reálném čase je $0.0126078. Za posledních 24 hodin se TOKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01223018 do maxima $ 0.01263803, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOKE v historii je $ 0.081304, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00745933.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOKE se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +1.36% a za posledních 7 dní o +1.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Tokeo je $ 671.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOKE je 53.23M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.26M.
Během dnešního dne byla změna ceny Tokeo na USD $ +0.00016874.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tokeo na USD $ -0.0036936756.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tokeo na USD $ -0.0057336277.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tokeo na USD $ -0.016372233608035867.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00016874
|+1.36%
|30 dní
|$ -0.0036936756
|-29.29%
|60 dní
|$ -0.0057336277
|-45.47%
|90 dní
|$ -0.016372233608035867
|-56.49%
Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.
It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling
Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.
It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.
Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.
Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.
Jakou hodnotu v USD bude mít Tokeo (TOKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tokeo (TOKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tokeo.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tokeo!
Pochopení tokenomiky Tokeo (TOKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOKE hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
