Dnešní aktuální cena Tokeo je 0.0126078 USD. Sledujte aktualizace cen TOKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOKE.

Aktuální cena 1 TOKE na USD

$0.0126078
$0.0126078
+1.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Tokeo (TOKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:42 (UTC+8)

Informace o ceně Tokeo (TOKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01223018
$ 0.01223018
Nejnižší za 24 h
$ 0.01263803
$ 0.01263803
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01223018
$ 0.01223018

$ 0.01263803
$ 0.01263803

$ 0.081304
$ 0.081304

$ 0.00745933
$ 0.00745933

-0.09%

+1.36%

+1.19%

+1.19%

Cena Tokeo (TOKE) v reálném čase je $0.0126078. Za posledních 24 hodin se TOKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01223018 do maxima $ 0.01263803, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOKE v historii je $ 0.081304, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00745933.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOKE se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +1.36% a za posledních 7 dní o +1.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tokeo (TOKE)

$ 671.00K
$ 671.00K

--
--

$ 1.26M
$ 1.26M

53.23M
53.23M

100,000,000.0
100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Tokeo je $ 671.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TOKE je 53.23M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.26M.

Historie cen v USD pro Tokeo (TOKE)

Během dnešního dne byla změna ceny Tokeo na USD  $ +0.00016874.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tokeo na USD  $ -0.0036936756.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tokeo na USD  $ -0.0057336277.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tokeo na USD  $ -0.016372233608035867.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00016874+1.36%
30 dní$ -0.0036936756-29.29%
60 dní$ -0.0057336277-45.47%
90 dní$ -0.016372233608035867-56.49%

Co je Tokeo (TOKE)

Tokeo is a multi-chain Power dApp, available on iOS and Android, with a wallet at its core.

It provides multiple features to users such as token swaps, Collectible trading, on/off-ramping, risk ratings, charting and descriptions, multiple other tooling

Enhanced User Experience Tokeo revolutionizes the user experience, offering extensive personalization options and supported by an intelligent push notification engine.

It introduces an exhilarating mobile-first approach that caters to Cardano users across the globe, ensuring seamless accessibility and engagement.

Unique Features Tokeo is set to unveil groundbreaking features that redefine the trading experience on mobile devices. Moreover, we've streamlined the onboarding process for new users, making it simpler and more intuitive without compromising security.

Our commitment extends to nurturing the Cardano ecosystem while seamlessly introducing the next generation of users. By facilitating direct on-chain interactions, Tokeo enables in-app token swaps and market-based collectible transactions, all within a native framework.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Tokeo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tokeo (TOKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tokeo (TOKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tokeo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tokeo!

TOKE na místní měny

Tokenomika pro Tokeo (TOKE)

Pochopení tokenomiky Tokeo (TOKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tokeo (TOKE)

Jakou hodnotu má dnes Tokeo (TOKE)?
Aktuální cena TOKE v USD je 0.0126078 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOKE v USD?
Aktuální cena TOKE v USD je $ 0.0126078. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tokeo?
Tržní kapitalizace TOKE je $ 671.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOKE v oběhu?
Objem TOKE v oběhu je 53.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOKE?
TOKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.081304 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOKE?
TOKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00745933 USD.
Jaký je objem obchodování TOKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOKE je -- USD.
Dosáhne TOKE letos vyšší ceny?
TOKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tokeo (TOKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

