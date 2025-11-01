BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Titan Token je 0.00140181 USD. Sledujte aktualizace cen TNT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TNT.Dnešní aktuální cena Titan Token je 0.00140181 USD. Sledujte aktualizace cen TNT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TNT.

Více informací o TNT

Informace o ceně TNT

Co je to TNT

Bílá kniha pro TNT

Oficiální webové stránky TNT

Tokenomika pro TNT

Předpověď cen TNT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Titan Token

Titan Token Cena (TNT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TNT na USD

$0.00140183
$0.00140183$0.00140183
-1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Titan Token (TNT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:08 (UTC+8)

Informace o ceně Titan Token (TNT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00139969
$ 0.00139969$ 0.00139969
Nejnižší za 24 h
$ 0.00144262
$ 0.00144262$ 0.00144262
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00139969
$ 0.00139969$ 0.00139969

$ 0.00144262
$ 0.00144262$ 0.00144262

$ 0.00371391
$ 0.00371391$ 0.00371391

$ 0.0013923
$ 0.0013923$ 0.0013923

+0.14%

-1.43%

+0.46%

+0.46%

Cena Titan Token (TNT) v reálném čase je $0.00140181. Za posledních 24 hodin se TNT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00139969 do maxima $ 0.00144262, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TNT v historii je $ 0.00371391, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0013923.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TNT se za poslední hodinu změnila o +0.14%, za 24 hodin o -1.43% a za posledních 7 dní o +0.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Titan Token (TNT)

$ 140.18K
$ 140.18K$ 140.18K

--
----

$ 140.18K
$ 140.18K$ 140.18K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Titan Token je $ 140.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TNT je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 140.18K.

Historie cen v USD pro Titan Token (TNT)

Během dnešního dne byla změna ceny Titan Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Titan Token na USD  $ -0.0000553056.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Titan Token na USD  $ -0.0002764641.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Titan Token na USD  $ -0.0007442471593473862.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.43%
30 dní$ -0.0000553056-3.94%
60 dní$ -0.0002764641-19.72%
90 dní$ -0.0007442471593473862-34.67%

Co je Titan Token (TNT)

Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Titan Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Titan Token (TNT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Titan Token (TNT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Titan Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Titan Token!

TNT na místní měny

Tokenomika pro Titan Token (TNT)

Pochopení tokenomiky Titan Token (TNT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TNT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Titan Token (TNT)

Jakou hodnotu má dnes Titan Token (TNT)?
Aktuální cena TNT v USD je 0.00140181 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TNT v USD?
Aktuální cena TNT v USD je $ 0.00140181. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Titan Token?
Tržní kapitalizace TNT je $ 140.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TNT v oběhu?
Objem TNT v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TNT?
TNT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00371391 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TNT?
TNT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0013923 USD.
Jaký je objem obchodování TNT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TNT je -- USD.
Dosáhne TNT letos vyšší ceny?
TNT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTNT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:11:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Titan Token (TNT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,210.42
$110,210.42$110,210.42

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.06
$3,879.06$3,879.06

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02429
$0.02429$0.02429

-24.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.06
$3,879.06$3,879.06

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,210.42
$110,210.42$110,210.42

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5106
$2.5106$2.5106

-0.53%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10258
$0.10258$0.10258

+105.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01826
$0.01826$0.01826

-8.70%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00450
$0.00450$0.00450

+275.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0048909
$0.0048909$0.0048909

+149.28%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

+66.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.176
$20.176$20.176

+56.84%