Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena THUG je 0 USD. Sledujte aktualizace cen THUG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend THUG.

Více informací o THUG

Informace o ceně THUG

Co je to THUG

Oficiální webové stránky THUG

Tokenomika pro THUG

Předpověď cen THUG

THUG Cena (THUG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 THUG na USD

--
----
-4.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny THUG (THUG)
Informace o ceně THUG (THUG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-4.77%

+29.02%

+29.02%

Cena THUG (THUG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se THUG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena THUG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena THUG se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -4.77% a za posledních 7 dní o +29.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu THUG (THUG)

$ 74.77K
$ 74.77K$ 74.77K

--
----

$ 74.77K
$ 74.77K$ 74.77K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace THUG je $ 74.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu THUG je 1.00T, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 74.77K.

Historie cen v USD pro THUG (THUG)

Během dnešního dne byla změna ceny THUG na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny THUG na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny THUG na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny THUG na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.77%
30 dní$ 0-28.43%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je THUG (THUG)

THUG is The first base meme that rewards the holders in $BRETT

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny THUG (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít THUG (THUG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva THUG (THUG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro THUG.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny THUG!

THUG na místní měny

Tokenomika pro THUG (THUG)

Pochopení tokenomiky THUG (THUG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu THUG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně THUG (THUG)

Jakou hodnotu má dnes THUG (THUG)?
Aktuální cena THUG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena THUG v USD?
Aktuální cena THUG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace THUG?
Tržní kapitalizace THUG je $ 74.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem THUG v oběhu?
Objem THUG v oběhu je 1.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) THUG?
THUG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) THUG?
THUG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování THUG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování THUG je -- USD.
Dosáhne THUG letos vyšší ceny?
THUG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTHUG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se THUG (THUG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

