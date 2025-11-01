BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena The Omnipotence je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OMN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OMN.

The Omnipotence Cena (OMN)

Aktuální cena 1 OMN na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny The Omnipotence (OMN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:34 (UTC+8)

Informace o ceně The Omnipotence (OMN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145452
$ 0.00145452$ 0.00145452

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.17%

+2.17%

Cena The Omnipotence (OMN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OMN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OMN v historii je $ 0.00145452, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OMN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +2.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Omnipotence (OMN)

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

--
----

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

999.64M
999.64M 999.64M

999,643,424.735207
999,643,424.735207 999,643,424.735207

Aktuální tržní kapitalizace The Omnipotence je $ 8.78K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OMN je 999.64M, přičemž celková zásoba je 999643424.735207. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.78K.

Historie cen v USD pro The Omnipotence (OMN)

Během dnešního dne byla změna ceny The Omnipotence na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Omnipotence na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Omnipotence na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Omnipotence na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-18.80%
60 dní$ 0-13.08%
90 dní$ 0--

Co je The Omnipotence (OMN)

Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!

The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.

This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Omnipotence (OMN)

Předpověď ceny The Omnipotence (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Omnipotence (OMN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Omnipotence (OMN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Omnipotence.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Omnipotence!

OMN na místní měny

Tokenomika pro The Omnipotence (OMN)

Pochopení tokenomiky The Omnipotence (OMN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OMN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Omnipotence (OMN)

Jakou hodnotu má dnes The Omnipotence (OMN)?
Aktuální cena OMN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OMN v USD?
Aktuální cena OMN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Omnipotence?
Tržní kapitalizace OMN je $ 8.78K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OMN v oběhu?
Objem OMN v oběhu je 999.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OMN?
OMN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00145452 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OMN?
OMN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OMN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OMN je -- USD.
Dosáhne OMN letos vyšší ceny?
OMN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOMN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:34 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

