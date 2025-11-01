BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena THE LONGEST PUMPFUN STREAM je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUMPATHON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUMPATHON.

Více informací o PUMPATHON

Informace o ceně PUMPATHON

Co je to PUMPATHON

Tokenomika pro PUMPATHON

Předpověď cen PUMPATHON

Logo THE LONGEST PUMPFUN STREAM

THE LONGEST PUMPFUN STREAM Cena (PUMPATHON)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PUMPATHON na USD

--
----
-1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:12 (UTC+8)

Informace o ceně THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00341605
$ 0.00341605$ 0.00341605

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-1.13%

-9.69%

-9.69%

Cena THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PUMPATHON obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUMPATHON v historii je $ 0.00341605, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUMPATHON se za poslední hodinu změnila o -0.28%, za 24 hodin o -1.13% a za posledních 7 dní o -9.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

--
----

$ 10.07K
$ 10.07K$ 10.07K

999.42M
999.42M 999.42M

999,418,677.362392
999,418,677.362392 999,418,677.362392

Aktuální tržní kapitalizace THE LONGEST PUMPFUN STREAM je $ 10.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PUMPATHON je 999.42M, přičemž celková zásoba je 999418677.362392. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.07K.

Historie cen v USD pro THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Během dnešního dne byla změna ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.13%
30 dní$ 0-46.43%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

The longest stream on Pump.fun

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro THE LONGEST PUMPFUN STREAM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny THE LONGEST PUMPFUN STREAM!

PUMPATHON na místní měny

Tokenomika pro THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Pochopení tokenomiky THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUMPATHON hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Jakou hodnotu má dnes THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)?
Aktuální cena PUMPATHON v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUMPATHON v USD?
Aktuální cena PUMPATHON v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace THE LONGEST PUMPFUN STREAM?
Tržní kapitalizace PUMPATHON je $ 10.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUMPATHON v oběhu?
Objem PUMPATHON v oběhu je 999.42M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUMPATHON?
PUMPATHON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00341605 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUMPATHON?
PUMPATHON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PUMPATHON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUMPATHON je -- USD.
Dosáhne PUMPATHON letos vyšší ceny?
PUMPATHON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUMPATHON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

