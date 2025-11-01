BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena The Final Quarter je 0.00004019 USD. Sledujte aktualizace cen Q4 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend Q4.Dnešní aktuální cena The Final Quarter je 0.00004019 USD. Sledujte aktualizace cen Q4 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend Q4.

Více informací o Q4

Informace o ceně Q4

Co je to Q4

Oficiální webové stránky Q4

Tokenomika pro Q4

Předpověď cen Q4

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo The Final Quarter

The Final Quarter Cena (Q4)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 Q4 na USD

--
----
+2.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny The Final Quarter (Q4)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:49 (UTC+8)

Informace o ceně The Final Quarter (Q4) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003903
$ 0.00003903$ 0.00003903
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004281
$ 0.00004281$ 0.00004281
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003903
$ 0.00003903$ 0.00003903

$ 0.00004281
$ 0.00004281$ 0.00004281

$ 0.00089243
$ 0.00089243$ 0.00089243

$ 0.00003477
$ 0.00003477$ 0.00003477

-0.18%

+2.32%

-37.85%

-37.85%

Cena The Final Quarter (Q4) v reálném čase je $0.00004019. Za posledních 24 hodin se Q4 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003903 do maxima $ 0.00004281, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena Q4 v historii je $ 0.00089243, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003477.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena Q4 se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o +2.32% a za posledních 7 dní o -37.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Final Quarter (Q4)

$ 40.18K
$ 40.18K$ 40.18K

--
----

$ 40.18K
$ 40.18K$ 40.18K

999.73M
999.73M 999.73M

999,733,866.129347
999,733,866.129347 999,733,866.129347

Aktuální tržní kapitalizace The Final Quarter je $ 40.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu Q4 je 999.73M, přičemž celková zásoba je 999733866.129347. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 40.18K.

Historie cen v USD pro The Final Quarter (Q4)

Během dnešního dne byla změna ceny The Final Quarter na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Final Quarter na USD  $ -0.0000276941.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Final Quarter na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Final Quarter na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.32%
30 dní$ -0.0000276941-68.90%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je The Final Quarter (Q4)

The Final Quarter is not just a token, it’s a movement. Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.

The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.

The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough. The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Final Quarter (Q4)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Final Quarter (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Final Quarter (Q4) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Final Quarter (Q4) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Final Quarter.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Final Quarter!

Q4 na místní měny

Tokenomika pro The Final Quarter (Q4)

Pochopení tokenomiky The Final Quarter (Q4) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu Q4 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Final Quarter (Q4)

Jakou hodnotu má dnes The Final Quarter (Q4)?
Aktuální cena Q4 v USD je 0.00004019 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena Q4 v USD?
Aktuální cena Q4 v USD je $ 0.00004019. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Final Quarter?
Tržní kapitalizace Q4 je $ 40.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem Q4 v oběhu?
Objem Q4 v oběhu je 999.73M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) Q4?
Q4 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00089243 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) Q4?
Q4 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003477 USD.
Jaký je objem obchodování Q4?
Aktuální 24hodinový objem obchodování Q4 je -- USD.
Dosáhne Q4 letos vyšší ceny?
Q4 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQ4, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se The Final Quarter (Q4)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,206.59
$110,206.59$110,206.59

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.05
$3,879.05$3,879.05

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02437
$0.02437$0.02437

-24.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.05
$3,879.05$3,879.05

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,206.59
$110,206.59$110,206.59

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5107
$2.5107$2.5107

-0.52%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.61
$1,088.61$1,088.61

+0.39%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.11859
$0.11859$0.11859

+137.18%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01900
$0.01900$0.01900

-5.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00523
$0.00523$0.00523

+335.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0048241
$0.0048241$0.0048241

+145.87%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

+66.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.299
$20.299$20.299

+57.79%