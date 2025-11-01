Tharwa USD Cena (THUSD)
--
+0.03%
-0.18%
-0.18%
Cena Tharwa USD (THUSD) v reálném čase je $0.998747. Za posledních 24 hodin se THUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.995856 do maxima $ 1.003, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena THUSD v historii je $ 1.085, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.873839.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena THUSD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o -0.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Tharwa USD je $ 686.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu THUSD je 687.73K, přičemž celková zásoba je 3582210.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.58M.
Během dnešního dne byla změna ceny Tharwa USD na USD $ +0.00034208.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tharwa USD na USD $ +0.0012379469.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tharwa USD na USD $ -0.0012014926.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tharwa USD na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00034208
|+0.03%
|30 dní
|$ +0.0012379469
|+0.12%
|60 dní
|$ -0.0012014926
|-0.12%
|90 dní
|$ 0
|--
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
Pochopení tokenomiky Tharwa USD (THUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu.
