Dnešní aktuální cena Tharwa USD je 0.998747 USD. Sledujte aktualizace cen THUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend THUSD.

Logo Tharwa USD

Tharwa USD Cena (THUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 THUSD na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Tharwa USD (THUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:09:33 (UTC+8)

Informace o ceně Tharwa USD (THUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.03%

-0.18%

-0.18%

Cena Tharwa USD (THUSD) v reálném čase je $0.998747. Za posledních 24 hodin se THUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.995856 do maxima $ 1.003, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena THUSD v historii je $ 1.085, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.873839.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena THUSD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o -0.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tharwa USD (THUSD)

--
Aktuální tržní kapitalizace Tharwa USD je $ 686.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu THUSD je 687.73K, přičemž celková zásoba je 3582210.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.58M.

Historie cen v USD pro Tharwa USD (THUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny Tharwa USD na USD  $ +0.00034208.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tharwa USD na USD  $ +0.0012379469.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tharwa USD na USD  $ -0.0012014926.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tharwa USD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00034208+0.03%
30 dní$ +0.0012379469+0.12%
60 dní$ -0.0012014926-0.12%
90 dní$ 0--

Co je Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Tharwa USD (THUSD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Tharwa USD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tharwa USD (THUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tharwa USD (THUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tharwa USD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tharwa USD!

THUSD na místní měny

Tokenomika pro Tharwa USD (THUSD)

Pochopení tokenomiky Tharwa USD (THUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu THUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tharwa USD (THUSD)

Jakou hodnotu má dnes Tharwa USD (THUSD)?
Aktuální cena THUSD v USD je 0.998747 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena THUSD v USD?
Aktuální cena THUSD v USD je $ 0.998747. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tharwa USD?
Tržní kapitalizace THUSD je $ 686.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem THUSD v oběhu?
Objem THUSD v oběhu je 687.73K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) THUSD?
THUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.085 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) THUSD?
THUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.873839 USD.
Jaký je objem obchodování THUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování THUSD je -- USD.
Dosáhne THUSD letos vyšší ceny?
THUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTHUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:09:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tharwa USD (THUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

