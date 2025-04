Co je Terminal (TERMINAL)

Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Terminal (TERMINAL) Oficiální webová stránka